Неизвестные взломали аккаунт Дмитрия Медведева в TwitterИзвестия 10:44

с чего всё началось

В пресс-службе правительства России объяснили странные сообщения, появившиеся 12 июня в Twitter премьер-министра Дмитрия Медведева. По словам представителей кабмина, аккаунт политика был взломан хакерами.

Шоу-бизнес Пригожин обратил внимание на новое фото Алсу Супруг певицы Валерии обратил внимание на свежий пост исполнительницы, поставив «лайк» под фото Алсу в профиле.

Политика Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.

Происшествия Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Происшествия Задержанных на акции в поддержку Голунова журналистов отпускают из ОВД Из столичных ОВД начали отпускать журналистов, задержанных на акции в поддержку журналиста «Медуза» Ивана Голунова.

Общество Главные блогеры страны отпраздновали День России с подписчиками В Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону популярные российские блогеры провели встречи с подписчиками в рамках фестиваля «Блогеры России».

Происшествия Знаменитая киберспортсменка погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".

Происшествия Znak.com нашел понятых из дела Голунова Издание Znak.com сообщило, что журналистам удалось установить личности и адреса проживания либо регистрации двух граждан, которые привлекались в качестве понятых при обыске у журналиста Ивана Голунова.

Происшествия Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.

Общество Медведева поздравила болельщиков с Днём России Фигуристка Евгения Медведева призналась в любви к своей стране и поздравила с Днём России всех соотечественников.

Единоборства Хабиб и Порье провели дуэль взглядов После общения с журналистами российский и американский бойцы встретились лицом к лицу, проведя первую дуэль взглядов перед боем.

Технологии WhatsApp грозит своим пользователям судами Онлайн-мессенджер WhatsApp пригрозил пользователям судебными тяжбами за нарушение правил пользования.

Культура Кончита Вурст шокировала зрителей концерта в Вене новым образом Победитель международного песенного конкурса «Евровидение-2014» в Копенгагене вышел на сцену в Вене, облачившись в кожаную обтягивающую сбрую, цилиндр, а также сексуальные черные сетчатые чулки и в туфли с высокой шпилькой.

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Политика Афганистан в 2018 году был признан самой опасной страной мира По итогам исследования, самой неблагоприятной страной для жизни в 2018 году стал Афганистан.

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Политика У Зеленского извинились за «шутку» о невозможности снизить тарифы Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус извинился за собственные слова о том, что глава государства не давал прямых обещаний относительно снижения тарифов.

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