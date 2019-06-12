Политика

Неизвестные взломали аккаунт Дмитрия Медведева в TwitterИзвестия 10:44

В пресс-службе правительства России объяснили странные сообщения, появившиеся 12 июня в Twitter премьер-министра Дмитрия Медведева. По словам представителей кабмина, аккаунт политика был взломан хакерами.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

В правительстве сообщили о взломе Twitter-аккаунта Медведева

Неизвестные взломали твиттер-аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщили журналистам в пресс-службе Кабмина.
РИА Новости10:05

Подробнее о событии

Твиттер Медведева был взломан

Интерфакс10:43

Хакеры взломали Twitter Дмитрия Медведева

РБК10:32

Неизвестные взломали страницу премьер-министра Дмитрия Медведева в Твиттере

Эхо Москвы10:32

В правительстве сообщили о взломе аккаунта Медведева в Twitter

ТАСС10:10

В правительстве сообщили о взломе Twitter-аккаунта Медведева

РИА Новости10:05

Неизвестные взломали аккаунт Медведева в Twitter

RT на русском10:19

Твиттер Медведева был взломан

Газета.Ru10:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:54, Ашберн
Происшествия

Вратарь сборной России Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту

Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес

Пригожин обратил внимание на новое фото Алсу

Супруг певицы Валерии обратил внимание на свежий пост исполнительницы, поставив «лайк» под фото Алсу в профиле.
Обновлено в 01:53
Политика

Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Политика

Участников незаконного митинга в Москве сравнили с предателями родины

Обновлено в 10:47
Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

Обновлено в 09:10
Происшествия

Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности

Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия

Задержанных на акции в поддержку Голунова журналистов отпускают из ОВД

Из столичных ОВД начали отпускать журналистов, задержанных на акции в поддержку журналиста «Медуза» Ивана Голунова.
Обновлено в 09:21
Общество

Главные блогеры страны отпраздновали День России с подписчиками

В Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону популярные российские блогеры провели встречи с подписчиками в рамках фестиваля «Блогеры России».
Обновлено в 10:27
Происшествия

Знаменитая киберспортсменка погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Происшествия

Znak.com нашел понятых из дела Голунова

Издание Znak.com сообщило, что журналистам удалось установить личности и адреса проживания либо регистрации двух граждан, которые привлекались в качестве понятых при обыске у журналиста Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия

Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы района

Обновлено 10 июня в 12:28
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Общество

Медведева поздравила болельщиков с Днём России

Фигуристка Евгения Медведева призналась в любви к своей стране и поздравила с Днём России всех соотечественников.
Обновлено в 07:27
Единоборства

Хабиб и Порье провели дуэль взглядов

После общения с журналистами российский и американский бойцы встретились лицом к лицу, проведя первую дуэль взглядов перед боем.
Обновлено в 11:17
Технологии

WhatsApp грозит своим пользователям судами

Онлайн-мессенджер WhatsApp пригрозил пользователям судебными тяжбами за нарушение правил пользования.
Обновлено в 03:11
Культура

Кончита Вурст шокировала зрителей концерта в Вене новым образом

Победитель международного песенного конкурса «Евровидение-2014» в Копенгагене вышел на сцену в Вене, облачившись в кожаную обтягивающую сбрую, цилиндр, а также сексуальные черные сетчатые чулки и в туфли с высокой шпилькой.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие

Украинские военные подошли вплотную к Донецку

Обновлено в 11:11
Политика

Путину рассказали о ходе раскопок в Московском Кремле

Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о ходе археологических раскопок в Кремле.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес

Финалистка «Битвы экстрасенсов» отправилась в свадебное путешествие

51-летняя финалистка шоу «Битва экстранеснов» Елена Голунова просто преобразилась.
Обновлено вчера в 16:51
Политика

Афганистан в 2018 году был признан самой опасной страной мира

По итогам исследования, самой неблагоприятной страной для жизни в 2018 году стал Афганистан.
Обновлено в 11:26
Политика

Борис Джонсон вступил в борьбу за пост премьера Великобритании

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон дал старт избирательной кампании за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства, сообщает The Guardian.
Обновлено в 08:41
Политика

У Зеленского извинились за «шутку» о невозможности снизить тарифы

Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус извинился за собственные слова о том, что глава государства не давал прямых обещаний относительно снижения тарифов.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Дочь Пескова заметили во время несанкционированной акции в Москве

Обновлено в 10:58
Общество

На вручение наград в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»

Обновлено в 10:46
Авто

Стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross в России

Дилеры LADA в России начали продажи нового внедорожного универсала LADA Granta Cross.
Обновлено в 00:44
Футбол

«Краснодар» хочет взять Мирзова в аренду

По информации Telegram-канала Sport_inside, краснодарский клуб сделал предложение "Ростову" по аренде Мирзова с обязательным правом выкупа.
Обновлено в 10:23
Кино

Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл»

Обновлено в 04:34
Футбол

Робер Пирес: Евро-2020 станет особенным для всех европейцев

Бывший полузащитник сборной Франции по футболу чемпион мира и Европы Робер Пирес заявил, что благодаря новому формату проведения чемпионата Европы – с матчами в разных странах – Евро-2020 станет особенным для всех жителей Европы.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Все сообщения об угрозах взрывов в Москве оказались ложными

Обновлено в 08:39
Политика

Размахивающий документом Трамп раскрыл детали секретного соглашения

На встрече с представителями СМИ американский лидер размахивал секретным документом, и журналистам удалось сделать фото, на котором видны некоторые положения, указанные в нем. Теперь, помимо аспектов, которые уже были озвучены главой МИД Мексики, стало известно о плане назначения Мексики "безопасной третьей страной".
Обновлено в 05:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное