Армия и оружие

В правительстве рассказали про скорость «Авангарда»
РБК
10:14

Как отметил Борисов, принципиальным отличием комплекса «Авангард» является невозможность спрогнозировать, где он будет в следующий момент. Он может маневрировать по курсу и по тангажу, отметил вице-премьер.
РБК10:14
Юрий Борисов
Последние испытания показали, что он достиг скоростей, близких к 30 Махам. 27 махов он набрал скорость. Практически на этих скоростях ни одна противоракета его не может сбить.
— Юрий Борисов, российский политикТелеканал 360° 10:06

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В правительстве рассказали про скорость «Авангарда»

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