В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогамRT на русском 05:11

Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это.

с чего всё началось

В России может появиться новый штраф для владельцев транспортных средств. Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.

В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам

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