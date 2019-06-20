Транспорт

В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогамRT на русском 05:11

В России может появиться новый штраф для владельцев транспортных средств. Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
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с чего всё началось

Россиян предлагают штрафовать за неоплаченный проезд по платным дорогам

Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это.
Парламентская газетавчера в 17:12

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