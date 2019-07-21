Экономика

В правительстве предложили пересмотреть импортозамещение в госзаказеРБК вчера в 20:04

По словам федерального чиновника, подтвердившего подлинность бумаги, речь идет о решительном пересмотре системы импортозамещения в госзаказе: упрощении процедур, унификации порядка подтверждения страны происхождения продукции. Идею поддерживает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
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с чего всё началось

Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу

Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя.
Ведомостивчера в 17:27

Подробнее о событии

«Ведомости»: пять ведомств займутся снятием запрета на госзакупки у иностранцев

Коммерсантъ04:01

В правительстве хотят отменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе

ФедералПрессвчера в 23:07

Иностранцам хотят упростить доступ к госзаказам в России. Систему импортозамещения предлагают пересмотреть

Фонтанка.Ру01:21

Иностранцам облегчат доступ к российскому госзаказу

URA.Ruвчера в 22:36

Доступ иностранцев к госзаказу намерены упростить в кабмине

News.ru00:01

В правительстве предложили пересмотреть импортозамещение в госзаказе

РБКвчера в 20:04

Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу

Ведомостивчера в 17:27
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:54, Вашингтон
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Toyota приближается к созданию космического лунохода

Обновлено 20 июля в 08:52
Политика

ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду

На Украине по мажоритарным округам, где обработано 50,24% протоколов, уверенно лидирует партия «Слуга народа» с результатом 42,44%.
Обновлено в 03:49
Политика

В России отреагировали на угрозы Киева из-за паспортов для Донбасса

Россия продолжит выдавать паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), лишенным права на защиту и социальную поддержку на Украине, заявил член Совета Федерации Олег Морозов.
Обновлено в 04:23
Авто

УАЗ «Патриот» получит дизельный двигатель от Ford Transit

Обновлённый внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.
Обновлено в 00:52
Гаджеты

Redmi выпустит первый в мире смартфон с камерой на 64 Мп

Некоторые предполагают, что название будет Redmi K30 или Redmi Note 8. Впрочем, новинка может называться как-нибудь еще.
Обновлено в 04:07
Кино

«Мстители: Финал» обошли «Аватар» и стали самым кассовым фильмом

Фильм Мстители: Финал собрал в мировом прокате 2,7902 млрд долларов.
Обновлено в 04:12
Политика

Политолог прокомментировал предварительные результаты выборов в Раду

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер утром в понедельник, 22 июля, прокомментировал предварительные результаты выборов в Верховную раду Украины.
Обновлено в 02:34
Общество

Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда

Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов

Обновлено в 02:18
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии актрисы Инны Чуриковой

75-летняя актриса Инна Чурикова продолжает находиться в НИИ им. Н.Склифосовского на лечении после падения со сцены в театре.
Обновлено в 03:05
Общество

В метро Екатеринбурга открыли вход в ТРЦ

В Екатеринбурге открыт новый вход в метрополитен на станции «Геологическая».
Обновлено в 04:34
Происшествия

В Коми сошли с рельсов вагоны с углем

Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.
Обновлено вчера в 21:19
Экономика

Western Union ограничила сумму переводов за границу

29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
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Музыка

Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»

Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
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Кино

«Король Лев» собрал более миллиарда рублей за выходные

Американский фильм «Король лев» Джона Фавро за первые четыре дня в российском прокате собрал более миллиарда рублей.
Обновлено в 01:21
Футбол

Рафал Аугустыняк: Счет матча с «Ахматом» не говорит обо всей игре

Счет матча не говорит обо всей игре, у Ахмата тоже были моменты, которые они могли реализовывать.
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Путешествия

Авиакомпания «Победа» запустила собственного туроператора

Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», с 22 июля запускает продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети.
Обновлено вчера в 18:52
Культура

Сериал «Воронины» закрывают после 10 лет на экране

Сериал "Воронины", выходивший на канале СТС в течение последних десяти лет, закрывается.
Обновлено в 00:30
Политика

В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ

Власти Ирана раскрыли и уничтожили шпионскую сеть, в которую входило 17 человек, сообщает в понедельник агентство Tasnim со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана.
Обновлено в 02:51
Кино

В Marvel анонсировали четвертую фазу киновселенной

Американская студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

Представитель Пелагеи опроверг слухи о пластических операциях певицы

Пелагея в Греции Представитель певицы сегодня опроверг эти слухи, опубликовав фото Пелагеи с отдыха в Греции.
Обновлено вчера в 13:32
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В Хабаровском крае перевернулся катамаран с детьми

Обновлено вчера в 22:59
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В Госдуме назвали время общероссийской Минуты молчания

«Проведение Минуты молчания возможно, например, в 12:15 по московскому времени — точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале Отечественной войны против фашистского агрессора», — отмечают авторы инициативы.
Обновлено в 04:16
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Минпромторг предложил перестать считать пиво алкоголем

Минпромторг предложил рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
Обновлено 20 июля в 04:39
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В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов

Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
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Общество

Мэр Екатеринбурга поручил придумать схему защиты легального стрит-арта от коммунальщиков

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Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.
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Пушков прокомментировал предварительные итоги выборов в Раду

Предварительные результаты внеочередных выборов в Верховную раду Украины показывают, что украинский народ хочет качественно новой политики, которая бы отличалась от политики предыдущих пяти лет, заявил в своем Twitter член Совета Федерации Алексей Пушков.
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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