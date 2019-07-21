Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя.

с чего всё началось

По словам федерального чиновника, подтвердившего подлинность бумаги, речь идет о решительном пересмотре системы импортозамещения в госзаказе: упрощении процедур, унификации порядка подтверждения страны происхождения продукции. Идею поддерживает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В правительстве предложили пересмотреть импортозамещение в госзаказе

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