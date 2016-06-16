Экономика

В правительстве предложили пересмотреть импортозамещение в госзаказеРБК вчера в 20:04

По словам федерального чиновника, подтвердившего подлинность бумаги, речь идет о решительном пересмотре системы импортозамещения в госзаказе: упрощении процедур, унификации порядка подтверждения страны происхождения продукции. Идею поддерживает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
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с чего всё началось

Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу

Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя.
Ведомостивчера в 17:27

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Иностранцам хотят упростить доступ к госзаказам в России. Систему импортозамещения предлагают пересмотреть

Фонтанка.Ру01:21

В правительстве хотят отменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе

ФедералПрессвчера в 23:07

Иностранцам облегчат доступ к российскому госзаказу

URA.Ruвчера в 22:36

«Ведомости» узнали о планах правительства снять запрет на участие иностранцев в госзаказе

Коммерсантъ03:09

Доступ иностранцев к госзаказу намерены упростить в кабмине

News.ru00:01

В правительстве предложили пересмотреть импортозамещение в госзаказе

РБКвчера в 20:04

Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу

Ведомостивчера в 17:27
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 03:22, Вашингтон
Политика

В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
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Задержан предполагаемый виновник смертельного ДТП в Гатчинском районе

Обновлено в 02:13
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ГАЗ привёз на «Нашествие» уникальные фудтраки

Обновлено 20 июля в 14:39
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Сундквист продлил контракт с «Сент-Луисом»

Обновлено в 00:48
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«Газпром» достроит газопровод Починки — Анапа

Обновлено 19 июля в 10:20
Политика

Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова

Обновлено вчера в 11:13
Политика

Экзитполы: в украинский парламент проходят пять партий

Пять партий проходят в украинский парламент по итогам внеочередных выборов в Верховную раду.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия

Врачи сообщили о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой

Актриса Инна Чурикова по-прежнему находится в тяжелом состоянии, сообщили РБК в справочной НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 01:49
Авто

Названы самые угоняемые в России автомобили

Самыми угоняемыми в России автомобилями оказались "бюджетники".
Обновлено в 03:06
Космос

Астрономы обнаружили явление, которого не должно было существовать

Астрономы обнаружили в космосе уникальное явление, которое в принципе не должно было существовать.
Обновлено в 02:20
Происшествия

ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы

Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в составе группы лиц.
Обновлено вчера в 21:50
Спорт

Коляда женился на венгерской фигуристке

Обновлено в 01:23
Экономика

Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

По данным ЦБ, за 2018 год россияне перевели через платежные системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и др. в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, при этом средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27, 5 тыс. руб.
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено вчера в 12:25
Футбол

В Сети появилось фото из барака Кокорина и Мамаева в колонии

В Интернете появились кадры из барака, где живут Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено 20 июля в 18:51
Политика

На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов

Обновлено в 02:18
Политика

На Украине рассказали о ловушке для Зеленского

Правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для президента Владимира Зеленского, заявил экс-министр ЖКХ страны и бывший депутат Рады Александр Попов в эфире NewsOne.
Обновлено в 00:04
Экономика

Стала известна стоимость постройки двух новых ледоколов типа «Арктика»

Строительство третьего и четвертого серийных атомных ледоколов типа "Арктика" обойдется в 100 миллиардов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 02:58
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Общество

В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов

Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
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В iPhone 2020 появятся экраны с кадровой частотой 120 Гц

Обновлено вчера в 13:16
Общество

У временного мэра Челябинска появился новый заместитель

В Челябинске временный мэр города Наталья Котова назначила нового заместителя мэра по правовым вопросам.
Обновлено в 00:11
Наука

Лазер и микробный белок вживили зрительные образы в мозг мышей

Можно сказать, что искусственная активация нейронов зрительной коры грызунов внедрила в их мозг галлюцинации.
Обновлено 19 июля в 13:19
Здоровье

Пациенты больницы в Забайкалье вынуждены стирать себе бинты

В информационном агентстве «Чита.ру» сообщают, что пациентам стационара в населенном пункте Вершино-Дарасунский, приходится стирать себе бинты из-за недостаточного финансирования больниц Забайкалья.
Обновлено в 03:10
Общество

Гороскоп на 22 июля: Овнов ждут перспективные поездки

Овнов ждут перспективные поездки. Возможно, удастся получить дополнительный заработок.
Обновлено вчера в 18:00
Политика

На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ

Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Наука

В Москве завершился проект имитации полета на Луну

В российской столице завершился проект SIRIUS.
Обновлено 20 июля в 10:21
Происшествия

В Коми вагоны с углем сошли с рельсов

Движение четырех пассажирских поездов сообщением Москва-Воркута, Воркута-Москва, Усинск-Сыктывкар и Сыктывкар-Усинск с более 450 пассажирами задерживается из-за схода железнодорожных вагонов с углем в Коми, сообщает региональное управление МЧС в понедельник.
Обновлено в 02:54
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В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков

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Шоу-бизнес

Новые фотографии принца Джорджа появились в честь дня рождения

"Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться новыми фотографиями принца Джорджа", - говорится в посте.
Обновлено в 01:27
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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