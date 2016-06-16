Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя.

с чего всё началось

По словам федерального чиновника, подтвердившего подлинность бумаги, речь идет о решительном пересмотре системы импортозамещения в госзаказе: упрощении процедур, унификации порядка подтверждения страны происхождения продукции. Идею поддерживает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В правительстве предложили пересмотреть импортозамещение в госзаказе

Политика В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Политика Экзитполы: в украинский парламент проходят пять партий Пять партий проходят в украинский парламент по итогам внеочередных выборов в Верховную раду.

Происшествия Врачи сообщили о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой Актриса Инна Чурикова по-прежнему находится в тяжелом состоянии, сообщили РБК в справочной НИИ им. Склифосовского.

Авто Названы самые угоняемые в России автомобили Самыми угоняемыми в России автомобилями оказались "бюджетники".

Космос Астрономы обнаружили явление, которого не должно было существовать Астрономы обнаружили в космосе уникальное явление, которое в принципе не должно было существовать.

Происшествия ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в составе группы лиц.

Экономика Western Union резко ограничила сумму переводов за границу По данным ЦБ, за 2018 год россияне перевели через платежные системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и др. в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, при этом средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27, 5 тыс. руб.

Футбол В Сети появилось фото из барака Кокорина и Мамаева в колонии В Интернете появились кадры из барака, где живут Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Политика На Украине рассказали о ловушке для Зеленского Правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для президента Владимира Зеленского, заявил экс-министр ЖКХ страны и бывший депутат Рады Александр Попов в эфире NewsOne.

Экономика Стала известна стоимость постройки двух новых ледоколов типа «Арктика» Строительство третьего и четвертого серийных атомных ледоколов типа "Арктика" обойдется в 100 миллиардов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Общество В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.

Общество У временного мэра Челябинска появился новый заместитель В Челябинске временный мэр города Наталья Котова назначила нового заместителя мэра по правовым вопросам.

Наука Лазер и микробный белок вживили зрительные образы в мозг мышей Можно сказать, что искусственная активация нейронов зрительной коры грызунов внедрила в их мозг галлюцинации.

Здоровье Пациенты больницы в Забайкалье вынуждены стирать себе бинты В информационном агентстве «Чита.ру» сообщают, что пациентам стационара в населенном пункте Вершино-Дарасунский, приходится стирать себе бинты из-за недостаточного финансирования больниц Забайкалья.

Политика На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.

Происшествия В Коми вагоны с углем сошли с рельсов Движение четырех пассажирских поездов сообщением Москва-Воркута, Воркута-Москва, Усинск-Сыктывкар и Сыктывкар-Усинск с более 450 пассажирами задерживается из-за схода железнодорожных вагонов с углем в Коми, сообщает региональное управление МЧС в понедельник.