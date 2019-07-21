Экономика

В правительстве предложили пересмотреть импортозамещение в госзаказеРБК вчера в 20:04

По словам федерального чиновника, подтвердившего подлинность бумаги, речь идет о решительном пересмотре системы импортозамещения в госзаказе: упрощении процедур, унификации порядка подтверждения страны происхождения продукции. Идею поддерживает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
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с чего всё началось

Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу

Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя.
Ведомостивчера в 17:27

Подробнее о событии

«Ведомости»: пять ведомств займутся снятием запрета на госзакупки у иностранцев

Коммерсантъ04:01

В правительстве предложили пересмотреть импортозамещение в госзаказе

РБКвчера в 20:04

Иностранцам облегчат доступ к российскому госзаказу

URA.Ruвчера в 22:36

Иностранцам хотят упростить доступ к госзаказам в России. Систему импортозамещения предлагают пересмотреть

Фонтанка.Ру01:21

Доступ иностранцев к госзаказу намерены упростить в кабмине

News.ru00:01

В правительстве хотят отменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе

ФедералПрессвчера в 23:07

Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу

Ведомостивчера в 17:27
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:24, Вашингтон
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На берегу Исландии обнаружили десятки мертвых китов

Обновлено в 04:02
Общество

Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда

Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.
Обновлено вчера в 23:01
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Партия Зеленского в три раза опережает конкурентов на выборах в Раду

Обновлено в 02:16
Общество

В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов

Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Происшествия

На Невском вывесили баннер «Жандармы — цепные псы самодержавия»

Утром 22 июля на доме 54 по Невскому проспекту неизвестные активисты вывесили баннер с надписью: «Жандармы — цепные псы самодержавия».
Обновлено в 01:58
Гаджеты

«Агава» выводит на российский рынок новый тип программируемых логических контроллеров

Российский производитель контрольно-измерительных приборов и систем промышленной автоматизации — конструкторское бюро «Агава» – объявил о расширении линейки программируемых логических контроллеров.
Обновлено в 03:16
Футбол

В Ростове болельщики «Спартака» попали под дубинки ОМОНа

Обновлено вчера в 02:31
Происшествия

В Британии чайка похитила чихуахуа

Обновлено вчера в 19:46
Происшествия

ФСБ задержала смертника с поясом шахида

Мужчина планировал совершить теракт в Когалыме. Против него возбуждено уголовное дело. Пояс смертника также известен как пояс шахида.
Обновлено в 03:37
Экономика

Western Union ограничила сумму переводов за рубеж

Платежная система Western Union ограничила сумму переводов из России в большинство стран мира суммой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:07
Происшествия

Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек

Обновлено в 02:32
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Политика

В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ

Власти Ирана раскрыли и уничтожили шпионскую сеть, в которую входило 17 человек, сообщает в понедельник агентство Tasnim со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана.
Обновлено в 02:51
Политика

На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов

Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Политика

Правительство России может предоставить Пулково статус открытого неба

Региональные власти и управляющая компания Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) пытаются получить статус открытого неба для аэропорта с 2020 года, однако инициатива вызвала резкие возражения со стороны авиакомпаний, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 02:20
Общество

Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников

Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.
Обновлено в 01:40
Наука

Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество

Обновлено в 02:58
Политика

Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова

Обновлено вчера в 11:13
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Зеленский показал убитое состояние крейсера «Украина»

Обновлено вчера в 05:55
Общество

В России ужесточат получение охотничьего билета

В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Общество

В Москве завершили строительство еще трех корпусов ЖК «Царицыно»

Обновлено в 03:40
Происшествия

Сотрудник МЧС погиб при тушении степного пожара в Оренбуржье

Сотрудник пожарно-спасательной части города Ясного Оренбургской области погиб во время тушения степного пожара, говорится в понедельник в сообщении, распространенном пресс-службой областного МЧС.
Обновлено в 01:38
Происшествия

В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина

Обновлено 20 июля в 12:15
Политика

В Японии опубликовали результаты парламентских выборов

Возглавляемая японским премьером Синдзо Абэ правящая коалиция победила на выборах в верхнюю палату советников в парламенте Японии, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.
Обновлено вчера в 22:27
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Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым в истории

Кинокартина "Мстители: Финал" обогнала по сборам "Аватара" и стала самой кассовой в истории.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

В Коми сошли с рельсов вагоны с углем

Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия

Камеры в больнице сняли, как двери открылись сами, пропуская загадочный силуэт

На видео тёмный силуэт плывёт через весь приёмный покой к выходу, а когда он пропадает — двери открываются.
Обновлено в 03:08
Политика

Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
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Японские астрономы не нашли следов инопланетян на Земле

Астрономы из Японии, занимающиеся поисками внеземных цивилизаций, не обнаружили признаков, которые свидетельствуют о пребывании на Земле инопланетян.
Обновлено 19 июля в 08:17
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Александр Городницкий получил премию Евтушенко

Обновлено в 03:00
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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