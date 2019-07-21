Экономика

В правительстве предложили пересмотреть импортозамещение в госзаказеРБК вчера в 20:04

По словам федерального чиновника, подтвердившего подлинность бумаги, речь идет о решительном пересмотре системы импортозамещения в госзаказе: упрощении процедур, унификации порядка подтверждения страны происхождения продукции. Идею поддерживает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
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с чего всё началось

Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу

Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя.
Ведомостивчера в 17:27

Подробнее о событии

«Ведомости»: пять ведомств займутся снятием запрета на госзакупки у иностранцев

Коммерсантъ04:01

Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу

Ведомостивчера в 17:27

Иностранцам облегчат доступ к российскому госзаказу

URA.Ruвчера в 22:36

Иностранцам хотят упростить доступ к госзаказам в России. Систему импортозамещения предлагают пересмотреть

Фонтанка.Ру01:21

Доступ иностранцев к госзаказу намерены упростить в кабмине

News.ru00:01

В правительстве предложили пересмотреть импортозамещение в госзаказе

РБКвчера в 20:04

В правительстве хотят отменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе

ФедералПрессвчера в 23:07
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Происшествия

Чайка похитила чихуахуа на глазах у хозяев

Обновлено в 04:44
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Политика

На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ

Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Кино

Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»

В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Интернет

Microsoft переименует Windows Defender

В инсайдерской сборке Windows 18941 программу Defender Exploit Guard уже переименовали в Microsoft Defender Exploit Guard.
Обновлено в 05:33
Авто

Названы комплектации Lada XRay Cross с вариатором

Накануне запуска в продажу АвтоВАЗ рассекретил комплектации и ценники на обновленную Lada XRay Cross с приставкой "AT".
Обновлено 20 июля в 07:19
Футбол

«Краснодар» сыграет с «Порту» в третьем квалификационном раунде ЛЧ

Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов. Жеребьёвка состоялась в швейцарском Ньоне.
Обновлено в 06:18
Единоборства

Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC

Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено вчера в 02:17
Космос

Индия запустила к Луне станцию с луноходом

Обновлено в 05:32
Политика

Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург

Обновлено 19 июля в 14:09
Наука

Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество

Обновлено в 02:58
Происшествия

Россиянка отсудила 100 тысяч рублей за уголовное дело из-за мемов

Обновлено в 06:43
Политика

Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников

Обновлено в 01:40
Происшествия

Стало известно, кто будет защищать уральского «гусара» Ширшикова

Уральский гусар Ярослав Ширшиков нашёл себе адвоката. Защищать его будет известный адвокат Роман Качанов.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Похититель картины Куинджи возместил стоимость реставрации

Обновлено в 06:51
Гаджеты

Игровой смартфон ASUS ROG Phone 2 представлен официально

Компания ASUS представила смартфон ROG Phone 2, который предназначен для настоящих фанатов игр на Android.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес

Новые фотографии принца Джорджа появились в честь дня рождения

Кенсингтонский дворец разместил новые фотографии принца Джорджа, сына герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон.
Обновлено в 01:27
Политика

Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде

Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.
Обновлено в 05:53
Политика

Умер один из авторов Конституции Украины

Украинский юрист и один из авторов конституции страны Виктор Мусияка скончался в возрасте 73 лет.
Обновлено в 06:46
Политика

На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов

Обновлено в 02:18
Футбол

Гризманн анонсировал свой дебют за «Барселону»

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн поделился ожиданиями от своего дебютного матча в составе "сине-гранатовых".
Обновлено в 06:15
Общество

В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов

Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Кино

«Король лев» стал лидером российского проката в выходные

Обновлено в 05:30
Футбол

В Ростове болельщики «Спартака» попали под дубинки ОМОНа

Обновлено вчера в 02:31
Происшествия

РЖД приостановили продажи билетов на несколько рейсов после ЧП в Коми

"Российские железные дороги" (РЖД) приостановили продажу билетов на несколько поездов, курсирующих по участку Кожва - Сосногорск Северной железной дороги, после схода вагонов с углем, который произошел на станции "Керки" в республике Коми.
Обновлено в 06:06
Политика

Зарегистрированных кандидатов оставят в списках

Как прошедший митинг может повлиять на решение ЦИК Подписи за кандидатов, не допущенных к выборам в Мосгордуму, стоит перепроверить, заявила «Ъ FM» глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Обновлено в 06:14
Гаджеты

LG установила в аэропорту Инчхона необычную вывеску из панелей OLED

LG может похвастать долгой историей панелей OLED в аэропорту Инчхона.
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Студия Marvel представила график выхода 10 фильмов и сериалов

Перед зрителями выступил президент Marvel Кевин Фейдж. Четвертая фаза Marvel будет включать 10 фильмов и сериалы Disney+ с 2020 по 2021 год.
Обновлено вчера в 06:06
Общество

В Челябинске уволен директор Сада Пушкина

После совещания, стало известно, что директор МАУ «Городской сад имени Пушкина» Ольга Попова написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие

Минобороны отреагировало на данные об ударе ВКС по рынку в Сирии

Минобороны опровергло сообщения об ударе самолетов РФ по рынку в Сирии, сообщает ТАСС. Об этом говорится в заявлении военного ведомства.
Обновлено в 07:06
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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