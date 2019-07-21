Экономика

В правительстве предложили пересмотреть импортозамещение в госзаказеРБК вчера в 20:04

По словам федерального чиновника, подтвердившего подлинность бумаги, речь идет о решительном пересмотре системы импортозамещения в госзаказе: упрощении процедур, унификации порядка подтверждения страны происхождения продукции. Идею поддерживает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
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с чего всё началось

Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу

Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя.
Ведомостивчера в 17:27

Подробнее о событии

В правительстве хотят отменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе

ФедералПрессвчера в 23:07

Иностранцам облегчат доступ к российскому госзаказу

URA.Ruвчера в 22:36

Иностранцам хотят упростить доступ к госзаказам в России. Систему импортозамещения предлагают пересмотреть

Фонтанка.Ру01:21

Иностранцы могут получить доступ к госзаказу

Накануне.Ru01:05

Доступ иностранцев к госзаказу намерены упростить в кабмине

News.ru00:01

В правительстве предложили пересмотреть импортозамещение в госзаказе

РБКвчера в 20:04

Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу

Ведомостивчера в 17:27
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 02:55, Вашингтон
Общество

В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов

Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Экономика

Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

По данным ЦБ, за 2018 год россияне перевели через платежные системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и др. в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, при этом средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27, 5 тыс. руб.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол

В Ростове болельщики «Спартака» попали под дубинки ОМОНа

Сама игра 2 тура Российской премьер-лиги закончилась со счетом 2:2.
Обновлено вчера в 02:31
Экономика

Средний размер потребкредита в России вырос почти на 7%

Средний размер потребительских кредитов в России достиг 188,4 тыс. руб. во втором квартале 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.
Обновлено вчера в 21:01
Политика

Партия Зеленского лидирует после обработки 42% протоколов

Обновлено в 02:15
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено вчера в 12:25
Шоу-бизнес

Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле

Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено в 01:30
Политика

Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 19:52
Общество

В России ужесточат получение охотничьего билета

В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Происшествия

На Кубани четыре человека погибли в ДТП

Четыре человека погибли и еще столько же попали в больницу с травмами после столкновения двух легковушек на Кубани, сообщает региональное управление МВД РФ.
Обновлено в 02:10
Политика

Мэй проведет заседание комитета COBRA из-за задержания Ираном танкера

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена в понедельник, 22 июля, провести заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA из-за задержания в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия

ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы

Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в составе группы лиц.
Обновлено вчера в 21:50
Политика

Президент Туркмении поручил отправить в Афганистан гуманитарную помощь

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжение об отправке груза гуманитарной помощи в Афганистан, сообщает в понедельник русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Обновлено в 00:44
Общество

В Краснодаре затопило десятки улиц

В Краснодаре подтоплены 29 дворов и участков дорог из-за сильного дождя.
Обновлено вчера в 13:09
Общество

Работу Покраса Лампаса в Екатеринбурге восстановят

Обновлено в 02:10
Политика

В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Общество

Гороскоп на 22 июля: Овнов ждут перспективные поездки

Овнов ждут перспективные поездки. Возможно, удастся получить дополнительный заработок.
Обновлено вчера в 18:00
Общество

Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда

Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля.
Обновлено вчера в 23:52
Музыка

Metallica на концерте в Лужниках спела песню Цоя «Группа крови»

Группа Metallica на концерте в Лужниках исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 17:25
Экономика

Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам

Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено вчера в 14:56
Наука

В продукты россиян добавят панцири саранчи

Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено вчера в 21:22
Путешествия

Авиакомпания «Победа» запустила собственного туроператора

Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», с 22 июля запускает продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети.
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Пенс рассказал о деталях и проблемах лунной миссии США

Обновлено вчера в 22:20
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Партия «Слуга народа» побеждает на выборах в Верховную раду и будет иметь большинство в парламенте

Партия "Слуга народа" Владимира Зеленского побеждает на выборах в Верховную раду и будет иметь большинство в парламенте.
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Стала известна зарплата Кокорина и Мамаева в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат работу в колонии. Об этом сообщают «Вести недели».
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На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов

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Врачи сообщили о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой

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В Омской области пенсионерку насмерть забодал бык

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В Великобритании чайка похитила чихуахуа

В британском городе Пейнтон графства Девон, расположенном на юго-западе Англии, чайка утащила собаку прямо из сада ее хозяйки.
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На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ

Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
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