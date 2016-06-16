Готовится решительный пересмотр системы импортозамещения в госзаказе, говорит федеральный чиновник. Нужно упростить процедуры, ввести единый подход к разным сегментам рынка и унифицировать порядок подтверждения страны происхождения продукции, комментирует представитель Минпромторга.

с чего всё началось

По словам федерального чиновника, подтвердившего подлинность бумаги, речь идет о решительном пересмотре системы импортозамещения в госзаказе: упрощении процедур, унификации порядка подтверждения страны происхождения продукции. Идею поддерживает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В правительстве предложили пересмотреть импортозамещение в госзаказе

Футбол Изначально «Краснодару» при жеребьевке ЛЧ выпало киевское «Динамо» Изначально краснодарцам выпало киевское «Динамо», но жеребьевку пришлось переиграть, так как УЕФА разводит российские и украинские клубы в еврокубках из-за политического конфликта между странами.

Политика Путин предоставил российское гражданство зампреду правления «Новатэка» Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство замглавы правления «Новатэка» Марка Энтони Джетвея.

Энергетика Путин ввел мораторий на новые меры господдержки нефтяных месторождений Президент России Владимир Путин дал правительству поручение ввести мораторий на новые меры государственной поддержки разработки месторождений нефти.

Политика В МИД России прокомментировали выборы в Верховную раду Итоги парламентских выборов на Украине говорят о том, что народ устал от политики запугивания и террора, которая проводилась предыдущими властями страны, заявили в МИД России.

Политика Турчинов после выборов в Раду заявил о желании украинцев стать рабами Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, комментируя продолжающийся подсчет голосов на выборах в Верховную раду, увидел у украинцев желание попасть в рабство.

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

Наука Капсулу Hyperloop смогли разогнать до рекордной скорости Капсулу удалось разогнать до 463 километров в час, пишет Planet today.

Происшествия Самолет с отказавшим двигателем сел во «Внуково» Летевший в Анталию, но из-за проблем с двигателем вернувшийся в Москву пассажирский Boeing авиакомпании «Россия» благополучно сел в аэропорту «Внуково», согласно данным Flightradar24.

Шоу-бизнес Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.

Происшествия Машинист подвез клиента BlaBlaCar в кабине поезда Машинист поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву, "подбросил" попутчика из сервиса BlaBlaCar в кабине состава.

Авто Audi представил кроссовер SQ7 TDI Немецкая компания Audi показала обновленную версию заряженного кроссовера Audi SQ7 TDI.

Шоу-бизнес Мать леди Гаги обвинила Брэдли Купера в разрыве с Ириной Шейк Мать певицы Леди Гаги, владелица модных нью-йоркских салонов Синтия Джерманотта, рассказала российскому журналисту, кого считает виновным в расставании актера Бредли Купера и супермодели Ирины Шейк.

Политика Помпео рассказал, как США «упрашивали» Россию соблюдать договоры Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты «упрашивали» Россию не нарушать важные договоры.

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Кино Умер актер комедии «Спортлото-82» Денис Кмит Киноактер Денис Кмит ушел из жизни в возрасте 59 лет. Он был известен по роли Павла в картине Леонида Гайдая «Спортлото-82».

Авто Подключаемый гибрид Toyota Prius стал пятиместным в Европе Европейская Toyota Prius Plug-in Hybrid до сих пор предлагается с четырьмя местами, поскольку центр заднего дивана занимает неподвижный бокс с подстаканниками.

Технологии Изготовление двигателей для ракет «Протон-М» прекращено «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко» завершило производство двигателей для ракет-носителей «Протон-М».

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Происшествия Депутата Госсовета Коми обнаружили мертвым родственники Тело Чупрова обнаружили его родственники в квартире в Сыктывкаре в минувшее воскресенье, 21 июля.

Политика Путин отменил санкции России против Эритреи Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.

Технологии Роскомнадзор не увидел нарушений в утечке данных клиентов Ozon Ранее стало известно о появлении в открытом доступе базы с адресами электронной почты и паролями 450 тысяч клиентов онлайн-магазина.

Общество Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.