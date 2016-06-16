Экономика
В правительстве предложили пересмотреть импортозамещение в госзаказеРБК вчера в 20:04
По словам федерального чиновника, подтвердившего подлинность бумаги, речь идет о решительном пересмотре системы импортозамещения в госзаказе: упрощении процедур, унификации порядка подтверждения страны происхождения продукции. Идею поддерживает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
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с чего всё началось
Готовится решительный пересмотр системы импортозамещения в госзаказе, говорит федеральный чиновник. Нужно упростить процедуры, ввести единый подход к разным сегментам рынка и унифицировать порядок подтверждения страны происхождения продукции, комментирует представитель Минпромторга.Ведомостивчера в 17:27
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