Общество
В России предложили не считать пиво алкоголемГазета.Ru 05:38
Как отмечается, Минпромторг предложил перестать считать пиво алкогольной продукцией. Уточняется, что такое предложение было сделано, чтобы вывести пиво из-под ограничений, которые сейчас действуют для всего алкоголя.
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с чего всё началось
Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.РБК03:00
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