Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.

с чего всё началось

Как отмечается, Минпромторг предложил перестать считать пиво алкогольной продукцией. Уточняется, что такое предложение было сделано, чтобы вывести пиво из-под ограничений, которые сейчас действуют для всего алкоголя.

В России предложили не считать пиво алкоголем

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