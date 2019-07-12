Политика
В правительстве поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктовLenta.ru вчера в 23:45
В июне Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, которые запретят захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу. Россельхознадзор выступил против этой инициативы, назвав ее глупостью.
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Мне кажется, что продукты питания уничтожать - это неправильно. Другое дело, изымать и дальше думать, как использовать по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы по качеству. Но какие решения будут приняты на будущее, это требует обсуждения.
— Алексей Гордеев, российский политикРИА Новости 04:05
с чего всё началось
Вице-премьер России Алексей Гордеев предлагает проработать вопрос об использовании изъятых продуктов, если они пригодны в пищу, по назначению вместо их уничтожения.ТАССвчера в 22:27
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