Вице-премьер России Алексей Гордеев предлагает проработать вопрос об использовании изъятых продуктов, если они пригодны в пищу, по назначению вместо их уничтожения.

с чего всё началось

Мне кажется, что продукты питания уничтожать - это неправильно. Другое дело, изымать и дальше думать, как использовать по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы по качеству. Но какие решения будут приняты на будущее, это требует обсуждения.

В июне Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, которые запретят захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу. Россельхознадзор выступил против этой инициативы, назвав ее глупостью.

В правительстве поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктов

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