Общество
В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычнымRT на русском 06:29
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
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Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Тампой-Бэй»
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Здоровье
Защитники детских больниц в Саратове создадут движение
Движение «Родительский надзор» решили создать активисты, выступающие против оптимизации детских больниц и поликлиник в Саратове.
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«У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор в своём Twitter.
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Александр Друзь ушёл на пенсию
Александр Друзь во время визита в Екатеринбург рассказал, что отправился на пенсию.
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Газпром назвал дату достройки «Северного потока-2»
Глава правления компании "Газпром" Алексей Миллер заявил, что не видит никаких фатальных препятствий для окончания строительства проекта "Северный поток-2" до конца года.
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Лавров прокомментировал слова Помпео о новых мерах НАТО против России
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.
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Наука
Собаки могут распознавать эпилептические припадки по запаху
Обновлено 29 марта в 07:03
Культура
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В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
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Порошенко проголосовал на выборах президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко проголосовал на выборах главы государства 31 марта. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 05:32
Экономика
Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114
В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия
На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова
Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Вера Брежнева преподнесла дочери на 18-летие неожиданный подарок
30 марта старшая дочь Веры Брежневой Соня празднует совершеннолетие. Певица сделала наследнице, пожалуй, самый лучший подарок.
Обновлено вчера в 12:50
Общество
В МЧС предупредили москвичей о сильном ветре
Московские спасатели предупредили, что в городе ожидается сильный ветер, местами порывами до 17 м/с, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный главк МЧС.
Обновлено в 07:03
Происшествия
В центре Москвы водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД
"Около 03:05 мск на улице Тестовской водитель совершил наезд на сотрудника ГИБДД, оформлявшего мелкое ДТП", - сказали в ведомстве, добавив, что водитель задержан.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США
Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 08:28
Общество
Британские СМИ оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволившуюся из школы из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову.
Обновлено в 06:15
Политика
Украинцы запустили в соцсетях флешмоб прощания с Порошенко
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ ранены мирные жители
Глава администрации города Горловка Иван Приходько заявил, что два мирных жителя ранены в результате обстрела поселка Зайцево со стороны украинских силовиков.
Обновлено в 05:15
Политика
Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Кино
Кирилл Серебренников стал лауреатом премии «Ника» за фильм «Лето»
В категории "Лучший игровой фильм года" премию "Ника" вручили создателям ленты "Война Анны".
Обновлено вчера в 15:41
Общество
В Екатеринбурге уточнили сроки восстановления Краснознамённой группы
Напомним, 18 марта 2019 года главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков назвал возвращение Краснознамённой группы с Орденом Ленина «первой ласточкой» в восстановлении советского наследия Екатеринбурга — Свердловска.
Обновлено в 06:38
Единоборства
Деметриус Джонсон победил Юи Вакаматсу удушающим приемом
Несколько минут назад в Японии завершился бой бывшего чемпиона UFC в наилегчайшем весе Деметриуса Джонсона и малоизвестного Юи Вакаматсу.
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Культура
СБУ посчитала песни и творчество Наташи Королевой экстремизмом
СБУ считает, что песни и творчество российской певицы Наташи Королевой являются экстремистскими.
Обновлено в 03:09
Экономика
Пенсии и ОСАГО: какие законы вступают в силу в апреле
2 апреля вступает в силу еще одно пенсионное новшество — заявление о добровольной уплате взноса в пенсионный фонд станет можно подавать онлайн — через «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний гигантского рельсотрона в Турции
Насколько успешным было первое испытание, пока неизвестно. В Сети опубликовано видео испытаний.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Нижнем Новгороде при пожаре погибли пять человек
Обновлено в 04:46