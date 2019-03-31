Общество

В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычнымRT на русском 06:29

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
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Правительственная комиссия поддержала идею приравнять электронные сигареты к обычным

Коммерсантъ06:36

В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным

RT на русском06:29

В кабмине поддержали идею Минздрава приравнять электронные сигареты к обычным

Известия06:29

Комиссия правительства РФ поддержала приравнивание электронных сигарет к обычным

Интерфакс06:02

МЧС проработает вопрос размещения информации о пожарах на пачках сигарет

РИА Новости06:17

В кабмине поддержали идею приравнять IQOS и glo к обычным сигаретам

РБК05:14

Правкомиссия рекомендовала размещать на пачках табачных изделий предупреждения о пожарах

ТАСС06:11
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В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
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В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.
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В Донецкой области на участке избили члена украинского избиркома

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На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова

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Общество

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Московские спасатели предупредили, что в городе ожидается сильный ветер, местами порывами до 17 м/с, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный главк МЧС.
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Происшествия

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"Около 03:05 мск на улице Тестовской водитель совершил наезд на сотрудника ГИБДД, оформлявшего мелкое ДТП", - сказали в ведомстве, добавив, что водитель задержан.
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Шоу-бизнес

Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США

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Общество

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В категории "Лучший игровой фильм года" премию "Ника" вручили создателям ленты "Война Анны".
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Общество

В Екатеринбурге уточнили сроки восстановления Краснознамённой группы

Напомним, 18 марта 2019 года главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков назвал возвращение Краснознамённой группы с Орденом Ленина «первой ласточкой» в восстановлении советского наследия Екатеринбурга — Свердловска.
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Несколько минут назад в Японии завершился бой бывшего чемпиона UFC в наилегчайшем весе Деметриуса Джонсона и малоизвестного Юи Вакаматсу.
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СБУ посчитала песни и творчество Наташи Королевой экстремизмом

СБУ считает, что песни и творчество российской певицы Наташи Королевой являются экстремистскими.
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Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Новой Москве

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Экономика

Пенсии и ОСАГО: какие законы вступают в силу в апреле

2 апреля вступает в силу еще одно пенсионное новшество — заявление о добровольной уплате взноса в пенсионный фонд станет можно подавать онлайн — через «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР.
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Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний гигантского рельсотрона в Турции

Насколько успешным было первое испытание, пока неизвестно. В Сети опубликовано видео испытаний.
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Полностью обнаженный Сергей Лазарев опубликовал постельное фото

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В Нижнем Новгороде при пожаре погибли пять человек

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