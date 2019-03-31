Общество

В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычнымRT на русском 06:29

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
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В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным

RT на русском06:29

На пачках сигарет предложили изображать фотографии пожаров

Говорит Москва06:27

Комиссия правительства РФ поддержала приравнивание электронных сигарет к обычным

Интерфакс06:02

В кабмине поддержали идею Минздрава приравнять электронные сигареты к обычным

Известия06:29

В кабмине поддержали идею приравнять IQOS и glo к обычным сигаретам

РБК05:14

Правкомиссия рекомендовала размещать на пачках табачных изделий предупреждения о пожарах

ТАСС06:11

МЧС проработает вопрос размещения информации о пожарах на пачках сигарет

РИА Новости06:17
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
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Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США

Обновлено вчера в 08:28
Политика

Километровая очередь из украинцев выстроилась в Праге

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис выложил в твиттере фотографию огромной очереди из украинцев в Праге, желающих проголосовать за нового президента Украины.
Обновлено в 08:03
Общество

Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ

Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Политика

Китай продлил решение о заморозке тарифов на ввоз машин из США

Правительство Китая продлило решение о приостановке взыскания повышенных тарифов на импорт американских автомобилей и комплектующих, сообщает Global Times со ссылкой на Минфин КНР.
Обновлено в 08:48
Политика

Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова «идиотами»

Обновлено в 08:42
Происшествия

«Победа» прекратила летать за границу из Санкт-Петербурга

Отмечается, что последний международный рейс «Победы» из Санкт-Петербурга состоялся 30 марта.
Обновлено в 07:16
Космос

Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300

Обновлено вчера в 05:21
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Лидеры предвыборной гонки – Зеленский, Порошенко и Тимошенко – проголосовали на выборах президента Украины

Обновлено в 08:01
Экономика

Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года

Обновлено вчера в 06:05
Политика

Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле

Российские военные специалисты находятся в Венесуэле для обслуживания поставленной в эту страну военной техники и делают это на законных основаниях.
Обновлено в 08:35
Общество

Британские СМИ оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволившуюся из школы из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову.
Обновлено в 06:15
Экономика

С 1 апреля повышаются социальные пенсии

Средние размеры пенсий инвалидов вследствие военной травмы после индексации вырастут до 31,3 тыс. рублей, пенсии участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, - до 37,4 тыс. рублей.
Обновлено 29 марта в 06:06
Происшествия

Истребитель МиГ-27 разбился в Индии

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Гаджеты

Чем хороша камера нового Huawei P30 Pro

Компания Huawei представила в Париже два новых флагманских смартфона, P30 и P30 Pro.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

В Москве водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД

Обновлено в 05:54
Единоборства

Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление в свой адрес, которое позволил себе боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор.
Обновлено в 08:13
Недвижимость

Россияне все чаще выбирают аренду жилья и не планируют его покупать

Эксперты заявляют, что россияне всё чаще отказываются от покупки жилья в пользу долгосрочной аренды.
Обновлено в 05:12
Культура

Последнюю колонку Марлена Хуциева опубликуют в новом номере «Русского пионера»

Журнал "Русский пионер" посвятил новый апрельский номер понятию "Зов".
Обновлено в 08:58
Экономика

Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114

В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.
Обновлено вчера в 08:37
Спорт

Семаков выиграл масс-старт на ЧР по биатлону, Логинов стал третьим

Владимир Семаков выиграл масс-старт в рамках чемпионата России по биатлону, который проходит в Тюмени.
Обновлено в 07:57
Футбол

Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»

Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:00
Политика

Киевлянка родила во время голосования за президента Украины

Обновлено в 08:13
Происшествия

На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова

Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.
Обновлено в 05:25
Гаджеты

Флагманский смартфон Meizu 16s протестировали в Geekbench

Обновлено вчера в 12:51
Политика

На Украине предложили наказать Россию правописанием

Автор документа Роман Максимчук предлагает убрать из названия заглавную букву и писать «россия» со строчной.
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Финансы

Крупнейшие банки отказываются от высоких ставок по вкладам в валюте

Действующие ставки валютных вкладов в крупных банках приведены в таблицах ниже.
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия

В Лупполово задержали подозреваемого в «минировании» отдела полиции

В деревне Лупполово Всеволожского района задержан 31-летний мужчина, который подозревается в заведомо ложном сообщении о заминировании отдела полиции.
Обновлено в 07:50
Политика

Стало известно о первых нарушениях на выборах президента Украины

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Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:49
Политика

СМИ опубликовали первые результаты экзит-полов на Украине

Обновлено в 08:40
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