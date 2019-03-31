Общество
В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычнымRT на русском 06:29
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
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