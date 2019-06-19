В правительстве озвучили размер пособия на детей от 1,5 до 3 летОka.fm 05:31

"Предложение заключается в том, чтобы эти компенсационные выплаты на ребенка от полутора до трех лет установить в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, но не по всем категориям граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня, который требует отдельного расчета — мы сейчас об этом поговорим — по трудоспособному населению", — пояснил премьер.

с чего всё началось

Это будет прожиточный минимум ребенка — региональный, точно такой, который установлен сейчас на первого ребенка.

Во вторник премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет до размера прожиточного минимума. Такую возможность получат не все семьи, а лишь те, которые признаны нуждающимися. Сейчас пособие на ребенка до трех лет составляет 50 рублей в месяц.

В правительстве озвучили размер пособия на детей от 1,5 до 3 лет

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