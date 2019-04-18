Экономика
В правительстве обсуждают введение нового экологического налогаВедомости 01:27
Платежи за сброс неочищенных стоков могут быть заменены налогом. Такую идею руководство Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) обсуждает с финансовым блоком правительства, заявил в интервью «Российской газете» руководитель ведомства Дмитрий Кириллов.
Читать в источнике
Оценить359
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 05:47, Ашберн
Происшествия
На железнодорожной станции под Воронежем нашли бомбу
По данным издания, взрывное устройство нашли рабочие пропарочного парка, оно было закреплено под вагоном со стальными заготовками.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией
По словам Турчинова, ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ) следует отнести к террористическим организациям, директора ФСБ Александра Бортникова внести как террориста в базу Интерпола, а Россию признать страной, распространяющей терроризм, сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено в 04:39
Общество
Роструд назвал регион с наиболее высокими предлагаемыми зарплатами
Самый высокий уровень оплаты труда предлагают работодатели Республики Саха (Якутия), следует из анализа опубликованных вакансий в общероссийской базе «Работа в России» (trudvsem.ru), сообщает пресс-служба Роструда.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»
Бывший боксер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге, сообщают Би-би-си и The Scotsman.
Обновлено в 04:15
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Зеленский рассказал об отношении к Бандере
Кандидат на пост украинского президента Владимир Зеленский в интервью агентству "РБК-Украина" рассказал об отношении к тому, что в стране называют проспекты в честь националиста Степана Бандеры.
Обновлено в 05:12
Общество
Скончался корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия
ФСБ нашла хищения в НИИ Минобороны по защите от биологического оружия
Расследованием хищений в 48-м ЦНИИ занимались ФСБ и военное следственное управление СК по Ракетным войскам стратегического назначения.
Обновлено вчера в 23:15
Авто
Новый Mercedes-Benz GLS показан официально
Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Нью-Йорке представила новое поколение кроссовера GLS.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Сбившему курсанта МЧС воронежцу предъявили обвинение
Сотрудники регуправления Следственного комитета (СКР) предъявили обвинение 45-летнему водителю Mercedes, сбившему в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено в 04:12
Космос
Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса
Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Госдума приняла повышающий пенсии ветеранам войны закон
На пленарном заседании депутаты Государственной думы России утвердили правительственный закон, вносящий изменения в систему расчета доплат к пенсионным выплатам ветеранам Великой Отечественной войны, что позволит увеличить пенсии ветеранам-участникам войны в среднем на 9,5 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море
Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину.
Обновлено в 05:28
Энергетика
На рынке нефти началась нисходящая коррекция
Торги по нефти завершились 17 апреля небольшим снижением. При достижении уровня $72,25 на рынке началась нисходящая коррекция.
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес
Умерла актриса из сериала «Кадетство» Ирина Цывина
Скончалась известная российская актриса Ирина Цывина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подругу артистки Ксению Хаирову.
Обновлено в 05:33
Экономика
Пособие по уходу за ребенком до 3 лет будет повышено с 2020 года
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал рассмотреть вопрос повышения пособия по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет.
Обновлено в 02:51
Игры
3D Realms опубликовали 20 минут геймплея ожидаемой WRATH: Aeon of Ruin
Специалисты компании 3D Realms, которые являются создателями игры Duke Nukem 3D, опубликовали видеоролик, в котором продемонстрировано более 20 минут обновленного геймплея своего нового игрового шутера от первого лица под названием WRATH: Aeon of Ruin.
Обновлено в 04:01
Экономика
Менее половины россиян считают себя средним классом
Годы кризиса и падения реальных доходов населения серьезно ударили по среднему классу.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика
Forbes составил рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Гайсин рассказал о том, как дралась компания Кокорина и Мамаева
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее Пак отказался отвечать на извинения Кокорина.
Обновлено вчера в 16:28
Финансы
ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам
«Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок заметно отличается, можно рассмотреть возможность установления более жесткого ограничения по вкладам в иностранной валюте», – добавила Юдаева.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Башаров продолжает жить с экс-супругой после развода
Шоумен дал экс-супруге обещание, что больше не будет употреблять спиртное.
Обновлено в 05:38
Общество
Кассиры кинотеатров получили право требовать паспорт у зрителей
Кассиры кинотеатров получили право требовать предъявить паспорта у зрителей.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Александр Панкратов-Черный устроил дебош на борту самолета
Обновлено вчера в 06:00
Здоровье
Учёные развенчали миф о пользе правильного питания
Журналистом Гюнтером Брандштеттером в издании Der Standard опубликовано опровержение о влиянии правильного питания на продолжительность жизни, а так же на развитие инфаркта и онкологических заболеваний.
Обновлено в 04:23
Космос
В NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02