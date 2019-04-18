Экономика
В правительстве обсуждают введение нового экологического налогаВедомости 01:27
Платежи за сброс неочищенных стоков могут быть заменены налогом. Такую идею руководство Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) обсуждает с финансовым блоком правительства, заявил в интервью «Российской газете» руководитель ведомства Дмитрий Кириллов.
Читать в источнике
Оценить359
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Происшествия
Александр Панкратов-Черный устроил дебош на борту самолета
Обновлено вчера в 06:00
Авто
Alfa Romeo привезли в Нью-Йорк особые модели
Итальянский автопроизводитель представил Alfa Romeo Giulia и Alfa Romeo Stelvio Quadrofoglio Nring Edition специально для североамериканского рынка.
Обновлено вчера в 19:27
Кино
Актриса из «Облачного атласа» умерла в 16 лет
Британская актриса Майя-Лесия Нэйлор умерла в возрасте 16 лет.
Обновлено в 01:18
Происшествия
На железнодорожной станции под Воронежем нашли бомбу
По данным издания, взрывное устройство нашли рабочие пропарочного парка, оно было закреплено под вагоном со стальными заготовками.
Обновлено в 05:40
Экономика
В Смольном сообщили о новом скачке тарифов на услуги ЖКХ в Петербурге
На 10% хотел увеличить стоимость своих услуг СПб ГУП «Водоканал», но был вынужден сократить этот скачок до 7,5% в связи с итогами независимой проверки, выявившей нецелевые траты предприятия.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
Башаров продолжает жить с экс-супругой после развода
Шоумен дал экс-супруге обещание, что больше не будет употреблять спиртное.
Обновлено в 05:38
Политика
Россия прекратила экспорт нефти на Украину
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что Россия с 1 июня будет вывозить на Украину нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям.
Обновлено в 05:57
Происшествия
В московский офис «Росбалта» пришли с обыском
По данным "Росбалта", группа из семи человек "фактически перекрыла свободный доступ сотрудников в офис", в результате чего под угрозой срыва оказались две пресс-конференции, запланированные сегодня в московском офисе агентства.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Врачи госпиталя Бурденко вылетели в Уфу для лечения Дмитрия Быкова
16 апреля писателя доставили в больницу Уфы с борта самолёта.
Обновлено в 03:26
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
ВДВ первыми получили новые АК-12
«Подразделения ВДВ первыми получают для освоения новый автомат АК-12, который заменит состоящие на вооружении АКС-74 и АК-74М», – пояснил собеседник ТАСС.
Обновлено в 04:35
Политика
В Кремле отреагировали на обращение хоккеиста Дацюка об отмене СНИЛС
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ознакомились с обращением форварда петербургского СКА Павла Дацюка с просьбой отменить принятый в начале апреля федеральный закон о СНИЛС.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева
Заслуженная артистка России, вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась в возрасте 55 лет.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Политика
Госдума повысила пенсии ветеранам войны
Госдума в четверг, 18 апреля, приняла правительственный закон, который меняет систему расчета доплат к пенсиям ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 05:07
Экономика
Forbes составил рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие
Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией
По словам Турчинова, ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ) следует отнести к террористическим организациям, директора ФСБ Александра Бортникова внести как террориста в базу Интерпола, а Россию признать страной, распространяющей терроризм, сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено в 04:39
Транспорт
В Мосгордуме предложили установить алкозамки в автомобилях такси
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предложил оборудовать такси алкозамками для повышения безопасности пассажиров и участников автомобильного движения.
Обновлено в 02:39
Здоровье
Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком
Число больных раком, по последним данным, увеличилось до 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Экономика
Bloomberg назвал самые несчастные экономики мира
Венесуэла в пятый раз подряд возглавила ежегодно обновляемый Bloomberg рейтинг самых «несчастных» экономик мира (Misery Index).
Обновлено в 05:09
Общество
Кассиры кинотеатров получили право требовать паспорт у зрителей
Кассиры кинотеатров получили право требовать предъявить паспорта у зрителей.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Потерпевший в драке с Кокориным и Мамаевым явился в суд
Чиновник Минпромторга Денис Пак, являющийся потерпевшим по делу о драке в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, пришёл в Пресненский суд Москвы.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия
В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»
Бывший боксер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге, сообщают Би-би-си и The Scotsman.
Обновлено в 04:15
Общество
Продюсер Андрей Разин подал иск к ФК «Зенит»
Обновлено в 01:35
Общество
ФАС обязала Минпросвещения расширить федеральный перечень учебников
Федеральная антимонопольная служба выдала Минпросвещения России предписание устранить нарушение закона «О защите конкуренции» и вернуть в федеральный перечень учебников исключенные из него издания.
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия
В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека
В результате три человека погибли и еще трое пострадали, сообщается на сайте регионального управления МВД.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
Наряд Медведевой напомнил пользователям корейское порно
У некоторых пользователей одежда спортсменки вызвал неожиданные ассоциации. "Корейское порно", - написал один из пользователей.
Обновлено в 03:59