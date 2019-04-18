Экономика

В правительстве обсуждают введение нового экологического налогаВедомости 01:27

Платежи за сброс неочищенных стоков могут быть заменены налогом. Такую идею руководство Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) обсуждает с финансовым блоком правительства, заявил в интервью «Российской газете» руководитель ведомства Дмитрий Кириллов.
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