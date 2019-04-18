В правительстве обсуждают введение нового экологического налогаВедомости 01:27

Платежи за сброс неочищенных стоков могут быть заменены налогом. Такую идею руководство Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) обсуждает с финансовым блоком правительства, заявил в интервью «Российской газете» руководитель ведомства Дмитрий Кириллов.

Политика Трамп пожаловался на «харассмент» перед публикацией доклада Мюллера Президент США Дональд Трамп пожаловался на домогательства и заявил о масштабной политической фальсификации перед публикацией доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о так называемом "российском расследовании".

Происшествия Пожар в пристройке к отелю в Челябинске ликвидирован Пожар в пристройке к отелю "Аврора" в Челябинске ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Здоровье Пропуск завтрака и поздний ужин могут навредить здоровью Ученые из государственного университета Сан-Паулу в Бразилии выяснили, что пропуск завтрака и поздний ужин могут нанести серьезный вред здоровью.

Музыка Зрители пожаловались на концерт Аллы Пугачевой Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой пожаловались на плохой звук.

Политика Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию Приватбанка.

Политика Time не включил Путина в список самых влиятельных людей мира Американский журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира на 2019 год. Путин не вошёл в него второй год подряд.

Общество «Роскачество» назвало лучшие марки кефира По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.

Шоу-бизнес Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.

Политика Россия оставила Украину без нефти 2. Украину оставили без нефти, газа и угля Главным пунктом новых российских ограничений значится нефтяное эмбарго.

Политика Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.

Наука Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.

Финансы Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого года Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 18 апреля, опустился ниже 72 руб. К 15.09 мск евро подешевел на 11 коп. к закрытию среды – до 71,99 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 72 руб. 25 мая прошлого года.

Происшествия В ДТП на углу Невского проспекта и Фонтанки пешехода сбросило в реку Новое ДТП с пострадавшими произошло на набережной реки Фонтанки на пересечении с Невским проспектом.

Футбол «Спартак» вернул провинившегося Гулиева в основную команду Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде.

Общество Писателя Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву Консилиум врачей принял решение о возможности транспортировки писателя Дмитрия Быкова из уфимской больницы в московскую клинику, сообщил «Интерфаксу» председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Наука Ученые подтвердили, что собаки полезны для здоровья их хозяев Ученые и медики достаточно давно начали замечать, что общение с домашними животными улучшает самочувствие людей и их здоровье, в том числе понижая вероятность развития аллергии.

Общество Кержаков предложил жене мировое соглашение Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков предложил супруге Милане Кержаковой (Тюльпановой) мировое соглашение через своего юридического представителя в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга.

Общество Водка в России оказалась нелегальной на треть Около трети водки, проверенной Росалкогольрегулированием в 2018 году, оказалась нелегальной.

Политика Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу Кандидат на пост президента Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу.

Кино Фото: HBO представил кадры второго эпизода «Игры престолов» Канал HBO решил скрасить томительное ожидание и после промо-ролика представил вниманию зрителей 14 кадров из будущей серии.

Авто Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.

Политика Опубликованы последние рейтинги Порошенко и Зеленского Социологическая группа «Рейтинг» провела мониторинг электоральных настроений в преддверии второго тура выборов президента Украины.

Политика Замгенпрокурора России подал в отставку Заместитель генерального прокурора России Иван Сыдорук решил покинуть свой пост, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной, передает РИА "Новости".

Гаджеты Российские разработчики обвинили Apple в задержке выплат Компания Apple уже два месяца не выплачивает деньги разработчикам приложений в России, сообщили в Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.

Политика В Польше рассказали о предложении премьера Венгрии «разделить Украину» Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Варшаве «разделить Украину». Об этом сообщил польский депутат Славомир Нитрас.

Общество Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом В среду, 17 апреля, гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом.