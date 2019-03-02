Энергетика
В правительстве не обсуждают вопрос продления заморозки цен на бензинГоворит Москва 05:00
В мае прошлого года цены на розничном рынке выросли примерно на 10%. Тогда кабмин принял решение снизить акцизы на бензин и дизельное топливо с 1 июля 2018-го.
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Политика
Сын жертвы отравления в Эймсбери написал письмо Путину
Сын британки Дон Стерджес, скончавшейся в прошлом году после отравления в Эймсбери, Эван Хоуп направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором просит его передать британским спецслужбам двух подозреваемых по данному делу.
Обновлено в 21:49
Спорт
Лыжница Жамбалова завоевала первое золото Универсиады-2019
Российская лыжница Алиса Жамбалова завоевала первую золотую медаль Универсиады-2019, которая проходит в Красноярске.
Обновлено в 23:03
Политика
Соратника убитого главы ДНР задержали в Ростове-на-Дону
Экс-министр финансов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Тимофеев задержан в Ростове-на-Дону.
Обновлено в 22:04
Происшествия
Самолет выкатился за пределы взлетной полосы при посадке в Петербурге
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в петербургском аэропорту Пулково при посадке, полиция проводит проверку.
Обновлено в 14:56
Политика
Немецкие СМИ рассказали о новой «угрозе» от «Северного потока — 2»
Прекращение транзита газа через Украину после ввода в строй "Северного потока — 2" может навредить отношениям России и европейских стран, пишет газета Handelsblatt.
Обновлено в 19:21
Единоборства
Магомедшарипов встретится со Стивенсом на турнире UFC 235
3 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 235, в рамках которого Забит Магомедшарипов проведёт свой пятый бой в Абсолютном бойцовском чемпионате.
Обновлено в 04:12
Политика
Пользователи соцсетей заставили Валерию удалить пост о Зеленском
Российская эстрадная певица Валерия (Валерия Перфилова) удалила свой пост о том, что проголосовала бы за шоумена и юмориста Владимира Зеленского, который участвует в президентской гонке на Украине.
Обновлено в 18:14
Происшествия
Угроза взрыва на борту самолёта в Кемерове не подтвердилась
Ранее СМИ передавали, что мужчина, находившийся на борту самолёта, который должен был совершить рейс Кемерово — Москва, сообщил о якобы минировании воздушного судна, что стало причиной эвакуации пассажиров.
Обновлено в 22:49
Космос
SpaceX впервые отправила к МКС новейший корабль Dragon-2
Компания Илона Маска SpaceX впервые в истории отправила в космос частный космический корабль Dragon-2 (Crew Dragon).
Обновлено в 03:03
Политика
В Греции по запросу Украины задержан россиянин
Россиянин Евгений Калинин задержан в четверг в афинском аэропорту по запросу Украины, сообщил «РИА Новости» адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Суд арестовал бойца Александра Емельяненко на 10 суток
Суд в Кисловодске арестовал на 10 суток бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко по административному делу о неповиновении сотруднику полиции, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:57
Происшествия
Боец UFC восхитился нокаутом российской продавщицы
Обновлено в 18:50
Авто
Продажи новых легковых автомобилей упали в 40 регионах РФ
Несмотря на небольшой рост продаж (+1%) в общероссийском масштабе в январе, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» зафиксировали рыночное падение сразу в 40 регионах нашей страны.
Обновлено в 03:07
Хоккей
Голы Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» нанести поражение «Оттаве»
"Тампа-Бэй Лайтнинг" одержала победу над "Оттавой Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:33
Политика
Украине пригрозили отменой безвиза с ЕС и лишением помощи от МВФ
Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International пригрозила Украине заморозкой безвизового режима с Евросоюзом, а также финансовой помощи от Международного валютного фонда.
Обновлено в 21:33
Политика
Названа причина провала переговоров между Кимом и Трампом
Неудачу переговоров президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во Вьетнаме объяснили требованием американцев якобы закрыть находящееся в окрестностях Пхеньяна секретное предприятие, на котором ведутся работы по обогащению урана.
Обновлено в 21:44
Шоу-бизнес
Вдова Децла рассказала об объявленной ей войне
Вдова Кирилла Толмацкого (Децл) Юлия рассказала, что его родители объявили ей войну за наследие музыканта.
Обновлено в 19:43
Происшествия
Во Владивостоке сгорел ресторан, пострадал один человек
Утром в воскресенье, 3 марта, во Владивостоке произошел пожар в здании ресторана "Небесный замок".
Обновлено в 20:59
Единоборства
Бен Аскрен победил Робби Лоулера удушающим приемом
Обновлено в 23:28
Политика
В Раде назвали способ возвращения Донбасса Украине
Депутат Верховной рады, кандидат в президенты Украины Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина» предположил, что Москва может оказать содействие Киеву в вопросе возвращения самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 19:47
Хоккей
«Лос-Анджелес Кингз» обыграл «Чикаго», Ковальчук забил гол
Обновлено в 18:41
Политика
Порошенко похлопал девушку по щеке за неудобный вопрос
Обновлено в 20:20
Кино
Телекомпания ВВС отказалась ставить в эфир песни Майкла Джексона
В воскресенье, 3 марта, издание The Sunday Times сообщило, что радиостанция Radio 2 отказалась от проката в своем эфире песен Майкла Джексона.
Обновлено в 23:22
Происшествия
Сотрудник «Пятерочки» в Москве избил детей ремнем
Обновлено в 07:39
Политика
Вице-президент Венесуэлы назвала Гуайдо посмешищем
Объявивший себя «президентом» Венесуэлы Хуан Гуайдо «делает из себя посмешище» и «устраивает цирк на международном уровне», заявила вице-президент Боливарианской Республики Делси Родригес.
Обновлено в 19:53
Авто
УАЗ начал продажи обновлённого «грузовика» УАЗ «Хантер»
Обновлено вчера в 08:04