В правительстве назвали условия сохранения транзита газа через УкраинуРБК 19:22

Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Еврокомиссия рассчитывает добиться от России гарантий хотя бы частичного сохранения украинского транзита с 2020 года.

с чего всё началось

Действующий контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в 2019 году. 18 июня глава украинской компании Юрий Витренко сообщил о готовности подготовить для «Газпрома» запасной вариант, предусматривающий не транзит, а своп газа.

В правительстве назвали условия сохранения транзита газа через Украину

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