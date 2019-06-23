Политика

Россия назвала условие для сохранения транзита газа через УкраинуLenta.ru 17:48

Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. В конце текущего года Россия также планирует запустить два газопровода — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Оба идут в обход украинской территории.
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В кабмине назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Еврокомиссия рассчитывает добиться от России гарантий хотя бы частичного сохранения украинского транзита с 2020 года.
ТАСС17:34

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В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину

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В правительстве рассказали об условиях сохранения транзита газа через Украину

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Приходько назвал условия сохранения транзита российского газа через Украину

ФАН18:28

Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину

Lenta.ru17:48

В кабмине назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

ТАСС17:34

В правительстве назвали условия сохранения транзита газа через Украину

РБК19:22
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:51, Вашингтон
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Сергей Приходько
Российский дипломат
Российский государственный деятель, дипломат. С 2013 года - заместитель Председателя правительства Российской Федерации - руководитель аппарата правительства Российской Федерации.
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