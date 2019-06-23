Политика
Россия назвала условие для сохранения транзита газа через УкраинуLenta.ru 17:48
Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. В конце текущего года Россия также планирует запустить два газопровода — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Оба идут в обход украинской территории.
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с чего всё началось
Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Еврокомиссия рассчитывает добиться от России гарантий хотя бы частичного сохранения украинского транзита с 2020 года.ТАСС17:34
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В правительстве рассказали об условиях сохранения транзита газа через Украину
Московский Комсомолец17:17
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