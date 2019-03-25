Энергетика
В правительстве назвали условие прекращения роста цен на бензинМосковский Комсомолец вчера в 10:01
Уступки добывающим компаниям, по мнению чиновников, не позволят внутренней стоимости топлива в России обогнать инфляцию, как это случилось в прошлом году, когда цены на бензин выросли на 10-12%, тогда как темпы повышения остальных потребительских товаров остались в пределах 4,3%.
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«В июле запланировано очередное повышение акцизов – цены остановить больше не удастся»
БИЗНЕС Onlineвчера в 00:58
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:36, Ашберн
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Политика
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Руководство Facebook объявило об удалении свыше 2,6 тыс. страниц соцсети, которые якобы связаны с Россией и Ираном.
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Американские ученые закончили тестирование новых противозачаточных таблеток для мужчин.
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Суд 16 апреля рассмотрит просьбу об УДО Карауловой
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NASA отменило первый в истории выход двух женщин в открытый космос
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Общество
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В марте Минюст США предъявил обвинения в мошенничестве и взяточничестве десяткам состоятельных американцев, которые в обход закона устроили детей в элитные вузы.
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Коллектор из Хабаровска выложил в интернет порно с дочкой должника
Коллектор же использовал фотографии несовершеннолетнего ребенка клиента. Ранее он неоднократно озвучивал угрозы.
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Каждый третий ребенок в России сталкивался с кибербуллингом (травлей в интернете) или слышал об этом, но родители зачастую оказываются не в курсе этой проблемы, сообщили в пресс-службе "Лаборатории Касперского" со ссылкой на проведенное в январе 2019 года исследование.
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Экономика
Суд отложил рассмотрение иска по делу об аресте акций «Восточного»
Арбитражный суд Амурской области отложил на 1 апреля рассмотрение иска компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» по делу об аресте 9,99% акций банка «Восточный», следует из картотеки суда.
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В Баку загорелся торговый центр
В торговом центре в Баку произошел крупный пожар, сообщает РИА "Новости".
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