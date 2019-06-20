Общество
«Дочка» «Ростеха» и «ГЛОНАССа» станет оператором дорожных камерИнтерфакс 03:30
Правительство РФ готовит распоряжение, по которому установкой новых дорожных камер будет заниматься дочернее предприятие "Ростеха" и АО "ГЛОНАСС" - компания ГЛОНАСС БДД, пишет в четверг газета "Коммерсантъ".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Правительство определит единственного исполнителя контрактов по фиксации нарушений ПДД Все работы, связанные с установкой новых дорожных камер, будет выполнять дочернее предприятие «Ростеха» и АО ГЛОНАСС — компания ГЛОНАСС БДД. Соответствующее распоряжение готовит правительство России.Коммерсантъвчера в 16:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство определит единственного исполнителя контрактов по фиксации нарушений ПДД
Коммерсантъвчера в 16:14
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 06:57, Ашберн
Общество
В Норильске поймали гуляющую белую медведицу
Обновлено в 03:57
Политика
Путин сравнил потери России и Евросоюза от санкций
Россия недополучила $50 млрд за время рестрикций Запада с 2014 года, Евросоюз потерял $240 млрд.
Обновлено в 06:55
Музыка
На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП
На днях Микелла и Ержан Максим провели на съемочной площадке около 20 часов, записывая их дебютный клип.
Обновлено в 04:16
Общество
Врач из Мурманска пожаловалась на низкую заработную плату
Отвечать на вопросы президент России начал в 12:08.Вопрос низкой заработной платы врачей, учителей и спасателей стал одним из первых, который задали Путину.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Активистам Шиеса не дадут обратиться к Путину на прямую линию
Активистам, протестующим против создания мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области, помешают обратиться к президенту РФ Владимиру Путину на прямую линию, сообщает Znak.com.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками
Вылетевший в Санкт-Петербург пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за технических проблем, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах управления воздушным движением полуострова.
Обновлено в 06:25
Спорт
Алина Загитова рассказала, какой вопрос задаст Путину
Обновлено в 05:16
Политика
Путин назвал причину санкций против Huawei
Сегодня во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» президент России выдвинул свою версию того, почему США внесли китайскую компанию Huawei в «чёрный список».
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Александр Цекало отметил 28-летие новой супруги в Голливуде
Дарина и Александр не скрывали своих чувств и обнимались весь вечер. Дарине Эрвин, новой жене Александра Цекало, исполнилось 28 лет.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Владимир Путин рассказал о «банде из „Единой России“»
Президент России Владимир Путин отреагировал на вопрос о «банде из "Единой России"», поступивший на «Прямую линию».
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Александр Буйнов нежно поздравил красавицу-жену
Певец сделал исключение в честь дня рождения жены, опубликовав ее редкое фото и нежно поздравив именинницу.
Обновлено в 03:46
Политика
В ДНР и ЛНР отвергли условие Украины для снятия блокады Донбасса
В ДНР и ЛНР ответили представителю Украины в контактной группе Леониду Кучме на условие снятия с Донбасса экономической блокады.
Обновлено в 03:52
Политика
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата
Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении Киевского патриархата.
Обновлено в 06:52
Политика
Обвиняемый в шпионаже Уилан попросил Трампа о публичной поддержке
Обвиняемый в России в шпионаже гражданин США, Ирландии, Канады и подданный Великобритании Пол Уилан призвал лидеров этих стран публично его поддержать, передал корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:32
Происшествия
Пропавшую в Одессе девочку нашли мертвой: искать ее помогала мама убийцы
В Ивановке проживают 7000 человек.
Обновлено в 06:34
Происшествия
В СК предложили изменить статьи УК РФ по врачебным ошибкам
За незаконное осуществление медицинской деятельности (статья 235 УК РФ) планируется ввести максимальное наказание до семи лет лишения свободы в случае смерти двух и более лиц.
Обновлено в 05:07
Политика
Депутат Госдумы Виктор Карамышев стал мэром Курска
Обновлено в 05:22
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Следствие попросило арестовать бизнесмена Бойко-Великого
Следствие попросило арестовать фигурантов дела о хищениях средств банка «Кредит-Экспресс», в том числе бизнесмена Василия Бойко-Великого.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе
Обновлено в 02:31
Политика
Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Политика
Оппозиция Грузии потребовала отставки спикера парламента
Депутаты оппозиционных партий в Грузии потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе после того, как президент Межпарламентской ассоциации православия Сергей Гаврилов открыл в Тбилиси сессию, сидя в кресле председателя законодательного органа.
Обновлено в 06:49
Политика
Путин рассказал о персональной ответственности министров за нацпроекты
Каждый министр несет персональную ответственность за курируемый национальный проект, заявил в ходе «Прямой линии» президент России Владимир Путин.
Обновлено в 06:08
Происшествия
СМИ узнали о фабрикации уголовного дела в наркополиции Раменского
Следователи предъявили обвинение экс-начальнику отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Раменское» подполковнику Дмитрию Понкратову по делу об организации преступной группы.
Обновлено в 05:00
Космос
Появилось видео с приблизившимся к пассажирскому самолету НЛО
На представленных кадрах демонстрируется НЛО размером с небольшой автомобиль, летающий рядом с самолетом.
Обновлено в 04:15
Авто
УАЗ собирается делать семейный внедорожник
По информации от Авто Mail.ru, стоимость санитарной версии машины обойдется в 1,99 тыс. руб. Однако цена семейного варианта пока неизвестна, хотя "Автодом" уже начал вовсю рекламировать свое "детище".
Обновлено в 06:10
Политика
Зеленский подписал первый закон
Президент Украины Зеленский подписал первый закон об особенностях отпуска усыновителей.
Обновлено в 05:57