Экономика

В правительстве началась битва за сохранение тарифов на электроэнергиюInfox.ru 04:53

Недовольство крупного бизнеса и промышленников в связи с планами ввести дифференциацию тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК) и оплату резерва мощности докатилось до первого вице-премьера Антона Силуанова. На реформе настаивает Минэнерго и «Россети».
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с чего всё началось

Жалобы крупных потребителей электроэнергии дошли до первого вице-премьера

Минэкономики отправило в правительство негативную оценку социально-экономических последствий от введения дифференциации единого тарифа Федеральной сетевой компании (подконтрольна «Россетям», управляет магистральными электросетями) и оплаты резерва электросетевой мощности.
Коммерсантъвчера в 17:56

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В правительстве началась битва за сохранение тарифов на электроэнергию

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Телеканал 360°вчера в 20:30

Жалобы крупных потребителей электроэнергии дошли до первого вице-премьера

Коммерсантъвчера в 17:56
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:18, Вашингтон
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Лиам Хемсворт впервые высказался о расставании с Майли Сайрус

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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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