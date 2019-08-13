Минэкономики отправило в правительство негативную оценку социально-экономических последствий от введения дифференциации единого тарифа Федеральной сетевой компании (подконтрольна «Россетям», управляет магистральными электросетями) и оплаты резерва электросетевой мощности.

с чего всё началось

Недовольство крупного бизнеса и промышленников в связи с планами ввести дифференциацию тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК) и оплату резерва мощности докатилось до первого вице-премьера Антона Силуанова. На реформе настаивает Минэнерго и «Россети».

В правительстве началась битва за сохранение тарифов на электроэнергию

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