Экономика
В правительстве началась битва за сохранение тарифов на электроэнергиюInfox.ru 04:53
Недовольство крупного бизнеса и промышленников в связи с планами ввести дифференциацию тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК) и оплату резерва мощности докатилось до первого вице-премьера Антона Силуанова. На реформе настаивает Минэнерго и «Россети».
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с чего всё началось
Минэкономики отправило в правительство негативную оценку социально-экономических последствий от введения дифференциации единого тарифа Федеральной сетевой компании (подконтрольна «Россетям», управляет магистральными электросетями) и оплаты резерва электросетевой мощности.Коммерсантъвчера в 17:56
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Минэкономразвития оценило негатив от реформы тарифа на электроэнергию
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