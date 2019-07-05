Политика

Валерий Кожевников возглавил Минздрав Забайкальского краяНомер один вчера в 23:27

Глава Забайкальского края Александр Осипов назначил руководителей нескольких министерств и ведомств региона. Соответствующие распоряжения уже подписаны, сообщили в его пресс-службе. В их числе оказался Валерий Кожевников, который назначен министром здравоохранения Забайкальского края.
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Новые назначения произошли в правительстве Забайкалья

Народные новостивчера в 23:51

В правительстве Забайкалья произошли новые назначения

REGNUMвчера в 22:57

Министром здравоохранения Забайкалья стал экс-глава минздрава Бурятии Кожевников

Чита.Рувчера в 22:15

В Забайкальском крае назначены новые министры

Байкал-Dailyвчера в 22:55

Выпускник-отличник Читинского мединститута возглавил Минздрав Забайкалья

Московский Комсомолец Читавчера в 22:51

Валерий Кожевников возглавил Минздрав Забайкальского края

Номер одинвчера в 23:27

Экс-министр здравоохранения Бурятии может возглавить Минздрав Забайкалья

Ариг Ус05 июля в 05:10
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Кино

Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Обновлено вчера в 05:34
Политика

ПА ОБСЕ отклонила российскую резолюцию о борьбе с нацизмом

Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил резолюцию "О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью", предложенную Россией.
Обновлено вчера в 09:22
Шоу-бизнес

45-летняя Мария Порошина вышла в свет в роскошном наряде

Совсем недавно Мария Порошина стала гостьей всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в «Орленке».
Обновлено вчера в 06:02
Происшествия

Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео

Обновлено вчера в 15:05
Политика

Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные высказывания ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:24
Экономика

Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный

Компания Brandmonitor посчитали, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

В Гонконге более 200 тысяч человек вышли на новую акцию протеста

Обновлено вчера в 13:19
Общество

Жители Башкирии дополнительно отдохнут в честь праздника

Всего в этом году жители Башкирии отдохнут 121 день.
Обновлено вчера в 21:03
Экономика

СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков

Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

Пропавший в 1941 году бомбардировщик нашли в Приморье

В Приморском крае обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:43
Наука

Российские геологи выяснили, как ведут себя газовые гидраты в условиях глобального потепления

Обновлено 06 июля в 10:17
Армия и оружие

Погибшие на подлодке моряки «предотвратили катастрофу планетарного масштаба»

На похоронах подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля, один из высокопоставленных военных чиновников заявил, что моряки предотвратили глобальную катастрофу.
Обновлено вчера в 03:23
Общество

Иркутская область: разовые выплаты получили почти 24 тыс. пострадавших

Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей уже получили 23,8 тыс. жителей зоны наводнения в Иркутской области.
Обновлено вчера в 21:15
Общество

«Пятерочки» хотят конкурировать с «Почтой России» за посылки граждан

X5 Retail Group планирует запустить сервис отправки и выдачи посылок через магазины у дома «Пятерочка».
Обновлено вчера в 17:15
Футбол

Маркиньос: «Месси нужно уметь проигрывать»

Защитник сборной Бразилии Маркиньос прокомментировал заявление форварда команды Аргентины Лионеля Месси о коррупции в Южноамериканской конфедерации футбола.
Обновлено вчера в 22:31
Экономика

Работников начнут страховать по принципу ОСАГО

В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт

В результате в четыре часа утра 10 июня этого года следователь местного ФСБ возбудил уголовное дело о совершении теракта-поджога, создающего опасность гибели человека, в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Обновлено вчера в 17:59
Футбол

Сборная Бразилии выиграла Кубок Америки по футболу

Обновлено вчера в 18:12
Политика

Первая партия нефти из США доставлена на Украину

Обновлено вчера в 07:09
Политика

Россия и Украина проведут прямой телемост

Российский и украинский телеканалы «Россия 1» и NewsOne проведут прямой телемост.
Обновлено вчера в 21:25
Политика

Попавший в пятерку антирейтинга архангельский губернатор уйдет в отставку

Обсуждается также возможность отставки еще нескольких губернаторов — Сергея Ситникова (Костромская область), Владимира Илюхина (Камчатский край), Александра Левинталя (Еврейская автономная область), Сергея Гапликова (Коми), но решений нет, сообщили три источника, близких к Кремлю.
Обновлено в 00:00
Здоровье

Врачи рассказали о пользе грибов

В свою очередь, президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник отметил, что польза грибов зависит от того, где они растут.
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия

Еще 14 россиян не пустили в Мексику

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Мехико, россияне прилетели рейсом компании Nordwind.
Обновлено вчера в 13:44
Политика

Гуайдо заявил о возобновлении переговоров с властями Венесуэлы

Обновлено вчера в 21:28
Наука

Красноярский ученый нашел причину частых нападений медведей на людей

Международный коллектив исследователей при участии ученого из Красноярского края выполнили глобальный анализ причин нападений бурых медведей на людей — они составили карту нападения хищников и рассказали, что делать, чтобы снизить количество таких происшествий.
Обновлено вчера в 23:37
Общество

Роскачество разработало классификацию зернового хлеба

Специалисты Роскачества разработали классификацию зернового хлеба. Об этом говорится в сообщении организации.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия

Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370

Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено вчера в 10:07
Политика

Рейтинг Трампа достиг максимального уровня с момента инаугурации

Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг максимальных значений с момента инаугурации.
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия

В Таджикистане четырнадцать заключенных насмерть отравились хлебом

Четырнадцать заключенных отравились хлебом, который им раздали во время этапирования в колонию на юге Таджикистана, сообщили РИА Новости в Главном управлении по исполнению уголовных наказаний (ГУИУН) министерства юстиции страны.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

Пьяный саратовец избил полицейского антенной от автомобиля ДПС

Следователи проводят проверку по факту нападения жителя Саратова на сотрудника полиции, которого тот избил антенной от автомобиля ДПС, сообщает в воскресенье СУСК по региону.
Обновлено вчера в 16:24
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