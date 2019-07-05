Политика
Валерий Кожевников возглавил Минздрав Забайкальского краяНомер один вчера в 23:27
Глава Забайкальского края Александр Осипов назначил руководителей нескольких министерств и ведомств региона. Соответствующие распоряжения уже подписаны, сообщили в его пресс-службе. В их числе оказался Валерий Кожевников, который назначен министром здравоохранения Забайкальского края.
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Министром здравоохранения Забайкалья стал экс-глава минздрава Бурятии Кожевников
Чита.Рувчера в 22:15
Выпускник-отличник Читинского мединститута возглавил Минздрав Забайкалья
Московский Комсомолец Читавчера в 22:51
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Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
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Политика
ПА ОБСЕ отклонила российскую резолюцию о борьбе с нацизмом
Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил резолюцию "О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью", предложенную Россией.
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45-летняя Мария Порошина вышла в свет в роскошном наряде
Совсем недавно Мария Порошина стала гостьей всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в «Орленке».
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Происшествия
Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео
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Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные высказывания ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:24
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Компания Brandmonitor посчитали, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
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Жители Башкирии дополнительно отдохнут в честь праздника
Всего в этом году жители Башкирии отдохнут 121 день.
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Экономика
СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков
Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
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Происшествия
Пропавший в 1941 году бомбардировщик нашли в Приморье
В Приморском крае обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Наука
Российские геологи выяснили, как ведут себя газовые гидраты в условиях глобального потепления
Обновлено 06 июля в 10:17
Армия и оружие
Погибшие на подлодке моряки «предотвратили катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля, один из высокопоставленных военных чиновников заявил, что моряки предотвратили глобальную катастрофу.
Обновлено вчера в 03:23
Общество
Иркутская область: разовые выплаты получили почти 24 тыс. пострадавших
Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей уже получили 23,8 тыс. жителей зоны наводнения в Иркутской области.
Обновлено вчера в 21:15
Общество
«Пятерочки» хотят конкурировать с «Почтой России» за посылки граждан
X5 Retail Group планирует запустить сервис отправки и выдачи посылок через магазины у дома «Пятерочка».
Обновлено вчера в 17:15
Футбол
Маркиньос: «Месси нужно уметь проигрывать»
Защитник сборной Бразилии Маркиньос прокомментировал заявление форварда команды Аргентины Лионеля Месси о коррупции в Южноамериканской конфедерации футбола.
Обновлено вчера в 22:31
Экономика
Работников начнут страховать по принципу ОСАГО
В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт
В результате в четыре часа утра 10 июня этого года следователь местного ФСБ возбудил уголовное дело о совершении теракта-поджога, создающего опасность гибели человека, в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Обновлено вчера в 17:59
Футбол
Сборная Бразилии выиграла Кубок Америки по футболу
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Первая партия нефти из США доставлена на Украину
Обновлено вчера в 07:09
Политика
Россия и Украина проведут прямой телемост
Российский и украинский телеканалы «Россия 1» и NewsOne проведут прямой телемост.
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Попавший в пятерку антирейтинга архангельский губернатор уйдет в отставку
Обсуждается также возможность отставки еще нескольких губернаторов — Сергея Ситникова (Костромская область), Владимира Илюхина (Камчатский край), Александра Левинталя (Еврейская автономная область), Сергея Гапликова (Коми), но решений нет, сообщили три источника, близких к Кремлю.
Обновлено в 00:00
Здоровье
Врачи рассказали о пользе грибов
В свою очередь, президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник отметил, что польза грибов зависит от того, где они растут.
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия
Еще 14 россиян не пустили в Мексику
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Мехико, россияне прилетели рейсом компании Nordwind.
Обновлено вчера в 13:44
Политика
Гуайдо заявил о возобновлении переговоров с властями Венесуэлы
Обновлено вчера в 21:28
Наука
Красноярский ученый нашел причину частых нападений медведей на людей
Международный коллектив исследователей при участии ученого из Красноярского края выполнили глобальный анализ причин нападений бурых медведей на людей — они составили карту нападения хищников и рассказали, что делать, чтобы снизить количество таких происшествий.
Обновлено вчера в 23:37
Общество
Роскачество разработало классификацию зернового хлеба
Специалисты Роскачества разработали классификацию зернового хлеба. Об этом говорится в сообщении организации.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370
Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Рейтинг Трампа достиг максимального уровня с момента инаугурации
Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг максимальных значений с момента инаугурации.
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия
В Таджикистане четырнадцать заключенных насмерть отравились хлебом
Четырнадцать заключенных отравились хлебом, который им раздали во время этапирования в колонию на юге Таджикистана, сообщили РИА Новости в Главном управлении по исполнению уголовных наказаний (ГУИУН) министерства юстиции страны.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Пьяный саратовец избил полицейского антенной от автомобиля ДПС
Следователи проводят проверку по факту нападения жителя Саратова на сотрудника полиции, которого тот избил антенной от автомобиля ДПС, сообщает в воскресенье СУСК по региону.
Обновлено вчера в 16:24