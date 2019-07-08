Политика

В правительстве Забайкалья назначили новых министровEastRussia 01:47

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов сделал несколько назначений в правительстве региона. Новые главы появились в Минэкономразвития, Минздраве, а также в министерстве ЖКХ. Исполнять обязанности зампреда — министра экономического развития региона будет Андрей Кефер.
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В Забайкалье за день появились три новых министра

Росбалт02:29

В правительстве Забайкалья произведены новые назначения

ФАН00:53

Три новых министра вошли в правительство Забайкалья

Чита.Рувчера в 22:38

В правительстве Забайкалья произошли новые назначения

REGNUMвчера в 22:57

Валерий Кожевников возглавил Минздрав Забайкальского края

Номер одинвчера в 23:27

Выпускник-отличник Читинского мединститута возглавил Минздрав Забайкалья

Московский Комсомолец Читавчера в 22:51

Врио главы Забайкалья за день назначил трех министров

ТАСС00:12
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Политика

Националисты поставили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией

Украинские националисты выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум с требованием "адекватно" ответить на проведение телемоста между каналами "Россия 1" и NewsOne.
Обновлено в 04:36
Политика

В Союзе журналистов России оценили поведение телеведущего «Рустави 2»

Секретарь и глава международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир прокомментировал поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 04:00
Экономика

Рынок поддельных люксовых товаров в России обогнал легальный

Обновлено в 02:43
Политика

Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки

Обновлено вчера в 07:05
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Армия и оружие

Масштабные учения десантников и авиации начались на юге России

Авиационные подразделения из Тверской, Псковской и Оренбургской областей перебазированы для учений на полигоны в Краснодарский край, две тысячи десантников из Новороссийска отправились в Костромскую и Ульяновскую области, сообщило сегодня Минобороны России.
Обновлено в 03:24
Происшествия

В Ставропольском крае задержана банда взломщиков банкоматов

Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 01:42
Происшествия

В санатории под Магнитогорском умерла 4-летняя девочка

В санатории «Якты-Куль» под Магнитогорском родители с четырехлетним ребенком гуляли по территории.
Обновлено в 04:25
Политика

Зеленский пришел на совещание невыспавшимся

Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 03:15
Общество

Рэпер L’One подал на Тимати и Black Star иск в суд

Обновлено вчера в 10:21
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Политика

Мэр Тбилиси считает поступок Габунии спланированной провокацией

Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что скандальное выступление грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу «P.S.» с нецензурной брани в адрес российского президента Владимира Путина, может являться спланированной провокацией.
Обновлено в 04:09
Политика

Власти Брянской области решили депортировать из России беженца из Того

По данным "Гражданского содействия", Безобейиду Батому бежал из Того в 14 году и с тех пор безуспешно пытался получить убежище в России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия

Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане

Обновлено вчера в 22:33
Происшествия

Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23

Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:21
Политика

РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Экономика

ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:03
Политика

Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов

Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

Мария Кончаловская эффектно дебютировала на большой сцене

Кончаловская после концерта поблагодарила местную публику, отдельно поблагодарила свою маму, отметив, что для нее было большой честью и большим счастьем выступать на этой сцене рядом с Любовью Толкалиной.
Обновлено в 02:41
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето

По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Политика

Российские туристы массово отменяют брони в грузинских гостиницах

Российские туристы массово аннулируют брони в гостиницах Батуми, Кутаиси и регионе Кахетия после отмены авиарейсов из РФ, а местные жители интересуются, как власти Грузии собираются действовать, чтобы сохранить турпоток из России, заявила глава Национального агентства туризма Грузии Мариям Квривишвили.
Обновлено в 03:51
Экономика

Fitch присвоило группе ПИК рейтинг "BB-" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) группе ПИК на уровне "BB-", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении агентства.
Обновлено в 03:28
Происшествия

В Петербурге на Невском проспекте Mercedes протаранил «скорую»

Обновлено вчера в 17:58
Авто

Названы самые популярные иномарки стоимостью до 1 млн рублей

Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг самых популярных новых иномарок на российском рынке стоимостью от 800 тыс. до 1 млн рублей.
Обновлено в 02:35
Политика

Александр Беглов зарегистрирован кандидатом в губернаторы Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов зарегистрирован в качестве кандидата на выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Обновлено в 03:29
Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Политика

Мэр Тбилиси отреагировал на мат журналиста в адрес Путина

Мэр Тбилиси Каха Каладзе отреагировал на нецензурную ругать грузинского ведущего в адрес президента России Владимира Путина в эфире передачи.
Обновлено в 03:10
Хоккей

Грабовский назначен спортивным директором минского «Динамо»

Помощник главного тренера минского "Динамо" Михаил Грабовский назначен также спортивным директором клуба, сообщается на официальном сайте минчан.
Обновлено в 03:50
Политика

Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор»

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.
Обновлено в 02:06
Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
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