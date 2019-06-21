Политика
В правительстве Украины опасаются «языкового Майдана»Газета.Ru вчера в 17:18
В украинском правительстве боятся нового Майдана – из-за скандального закона о государственном языке, заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:17, Вашингтон
Спорт
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепости
Министерство обороны России к 78-летнию начала Великой Отечественной войны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Владимир Путин запретил полеты в Грузию. Что важно знать
Согласно тексту документа, с 8 июля 2019 года вводится запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.
Обновлено вчера в 16:11
Политика
Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны
Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Алибасов записал первое видеообращение после отравления
Продюсер Бари Алибасов записал видеообращение к своим поклонникам, в котором опроверг появившиеся ранее в ряде СМИ новости о якобы плохом отношении к себе.
Обновлено в 07:10
Политика
Спикер парламента Грузии покинул пост из-за протестов в Тбилиси
Напомним, что беспорядки в Тбилиси начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло главы парламента в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
В Москве трое детей упали с аттракциона
Обновлено в 06:25
Футбол
Футболист ЦСКА Бекао заинтересовал «Наполи»
Защитник московского ЦСКА Бекао в скором времени может оказаться в итальянском чемпионате, где к нему проявляет заинтересованность "Наполи".
Обновлено в 07:20
Происшествия
Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
Трамп остановил удар США по Ирану
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено вчера в 09:08
Спорт
Российские стрелки выиграли первое золото на ЕИ в Минске
Российские стрелки Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина стали победителями соревнований по стрельбе из пистолета в миксте на 10 м на II Европейских играх в Минске.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко снялась в постельной сцене с Топаловым
Регина Тодоренко рассказала в Instagram о недавних съёмках, где ей, в том числе, пришлось участвовать в постельной сцене.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Татарстане после массовой драки призывников проверят военкомат
Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку в военкомате из-за массовой драки призывников.
Обновлено в 07:53
Хоккей
Хоккеист сборной России назвал россиян «хмурыми и злыми»
Хоккеист сборной России и клуба «Колорадо» Никита Задоров дал интервью «Спорт Экпресс», в котором рассказал о разнице между американцами и канадцами, с одной стороны, и русскими, с другой.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Полиция допросила Бориса Джонсона после криков его подруги
Ранее сообщалось, что полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Президент Грузии обсудила протесты с послами США и ЕС
Дворец президента посетили послы европейских стран, исполняющий обязанности посла США и руководитель представительства ЕС.
Обновлено вчера в 17:40
Авто
Volvo привезет фуру-мечту дальнобойщиков в РФ
Шведский автопроизводитель намерен начать поставки седельного тягача Volvo FH XXL в Россию уже этой осенью.
Обновлено в 03:54
Общество
Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда
Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Футбол
«Спартак» ведёт переговоры с «Уралом» по трансферу Меркулова
Обновлено в 06:54
Политика
Кадыров обратился к Грузии фразой «до Тбилиси всего 200 километров»
«Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров», — начал Кадыров.
Обновлено в 07:18
Общество
Шнуров переделал арку дома 18 века под гараж, пишут СМИ
Музыкант Сергей Шнуров переделал лишился гаража, который оборудовал в арке дома 18 века у Летнего сада, пишет 78.ru.
Обновлено в 05:05
Гаджеты
Samsung оснастит Galaxy A90 5G-модемом
Обновлено в 03:40
Общество
1418 свечей зажглись у стен Музея Победы ко Дню памяти и скорби
Обновлено вчера в 18:28