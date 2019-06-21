Политика

В правительстве Украины опасаются «языкового Майдана»Газета.Ru вчера в 17:18

В украинском правительстве боятся нового Майдана – из-за скандального закона о государственном языке, заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.
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Вице-премьер Украины: возможен новый «майдан» из-за попыток отменить закон о языке

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Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан»

РИА Новостивчера в 19:03

Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового «майдана»

Известиявчера в 17:55

Зеленскому пригрозили «языковым майданом» на Украине

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Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан» в стране

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На Украине не исключили нового «майдана» в случае отмены закона о языке

RT на русскомвчера в 12:56

Вице-премьер Украины предостерег от нового майдана

Газета.Ruвчера в 21:22
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Спорт

Валуев заявил о смертельной опухоли мозга

Обновлено в 03:16
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепости

Министерство обороны России к 78-летнию начала Великой Отечественной войны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости.
Обновлено вчера в 22:15
Политика

Владимир Путин запретил полеты в Грузию. Что важно знать

Согласно тексту документа, с 8 июля 2019 года вводится запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.
Обновлено вчера в 16:11
Политика

Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны

Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес

Алибасов записал первое видеообращение после отравления

Продюсер Бари Алибасов записал видеообращение к своим поклонникам, в котором опроверг появившиеся ранее в ряде СМИ новости о якобы плохом отношении к себе.
Обновлено в 07:10
Политика

Спикер парламента Грузии покинул пост из-за протестов в Тбилиси

Напомним, что беспорядки в Тбилиси начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло главы парламента в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия

В Москве трое детей упали с аттракциона

Обновлено в 06:25
Происшествия

Девять человек погибли в результате падения самолета на Гавайях

Обновлено в 03:05
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море

Обновлено в 06:12
Футбол

Футболист ЦСКА Бекао заинтересовал «Наполи»

Защитник московского ЦСКА Бекао в скором времени может оказаться в итальянском чемпионате, где к нему проявляет заинтересованность "Наполи".
Обновлено в 07:20
Происшествия

Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян

Обновлено в 06:21
Армия и оружие

Трамп остановил удар США по Ирану

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено вчера в 09:08
Спорт

Российские стрелки выиграли первое золото на ЕИ в Минске

Российские стрелки Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина стали победителями соревнований по стрельбе из пистолета в миксте на 10 м на II Европейских играх в Минске.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве

Обновлено вчера в 15:53
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко снялась в постельной сцене с Топаловым

Регина Тодоренко рассказала в Instagram о недавних съёмках, где ей, в том числе, пришлось участвовать в постельной сцене.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В Татарстане после массовой драки призывников проверят военкомат

Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку в военкомате из-за массовой драки призывников.
Обновлено в 07:53
Общество

Томская область присоединилась к всероссийской акции «Горсть Памяти»

Обновлено в 00:09
Хоккей

Хоккеист сборной России назвал россиян «хмурыми и злыми»

Хоккеист сборной России и клуба «Колорадо» Никита Задоров дал интервью «Спорт Экпресс», в котором рассказал о разнице между американцами и канадцами, с одной стороны, и русскими, с другой.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Полиция допросила Бориса Джонсона после криков его подруги

Ранее сообщалось, что полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках.
Обновлено вчера в 22:55
Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено в 06:11
Политика

Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия

Лишенный прав футболист «Спартака» попался на превышении скорости

Обновлено в 07:15
Политика

Президент Грузии обсудила протесты с послами США и ЕС

Дворец президента посетили послы европейских стран, исполняющий обязанности посла США и руководитель представительства ЕС.
Обновлено вчера в 17:40
Авто

Volvo привезет фуру-мечту дальнобойщиков в РФ

Шведский автопроизводитель намерен начать поставки седельного тягача Volvo FH XXL в Россию уже этой осенью.
Обновлено в 03:54
Общество

Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда

Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Футбол

«Спартак» ведёт переговоры с «Уралом» по трансферу Меркулова

Обновлено в 06:54
Политика

Кадыров обратился к Грузии фразой «до Тбилиси всего 200 километров»

«Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров», — начал Кадыров.
Обновлено в 07:18
Общество

Шнуров переделал арку дома 18 века под гараж, пишут СМИ

Музыкант Сергей Шнуров переделал лишился гаража, который оборудовал в арке дома 18 века у Летнего сада, пишет 78.ru.
Обновлено в 05:05
Гаджеты

Samsung оснастит Galaxy A90 5G-модемом

Обновлено в 03:40
Общество

1418 свечей зажглись у стен Музея Победы ко Дню памяти и скорби

Обновлено вчера в 18:28
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Вячеслав Анатольевич Кириленко
Украинский политик
Украинский политик. Со 2 декабря 2014 года вице-премьер по гуманитарным вопросам и министр культуры Украины. С 14 апреля 2016 года - вице-премьер-министр Украины.
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