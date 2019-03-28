Происшествия
В правительстве Хабаровского края подтвердили обыскиНародные новости 02:14
В здании правительства Хабаровского края проходят обыски. Власти подтвердили мероприятия.
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Политика
МИД РФ заявил о риске исключения или выхода России из Совета Европы
В российском МИДе подтвердили наличие угрозы выхода или исключения РФ из Совета Европы.
Обновлено в 04:51
Общество
Глава Якутии ограничил трудовую деятельность мигрантам
Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о запрете трудовую деятельность иностранных граждан по отдельным видам экономической деятельности.
Обновлено в 02:47
Политика
Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге
Бывшего государственного секретаря РСФСР и первого зампреда правительства РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в больницу Екатеринбурга накануне мероприятия в «Ельцин центре», где он должен был вести мероприятие под названием «Народная трибуна».
Обновлено вчера в 13:35
Общество
Кольцово назвали лучшим региональным аэропортом СНГ
Обновлено в 03:44
Политика
Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами
Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Экономика
Сенаторы решили повысить доплату к пенсии
Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал сенаторам одобрить изменения в законы о государственной социальной помощи и о прожиточном минимуме в России в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, отмечается в сообщении.
Обновлено 26 марта в 04:49
Политика
Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
Обновлено в 04:14
Футбол
«Бавария» объявила о трансфере Эрнандеса за 80 млн евро
Обновлено вчера в 12:20
Общество
Европа окончательно запретила пластиковую посуду
Еврокомиссия предложила запретить одноразовый пластик в Европе еще весной 2018 года.
Обновлено в 04:52
Экономика
Российская делегация договорилась о золотых проектах в Киргизии
ВТБ вложит 180 миллионов долларов в разработку второго по величине золоторудного месторождения в Киргизии.
Обновлено в 03:56
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Экономика
В России резко подорожали авиабилеты
Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направило письмо на имя вице-премьера РФ Максима Акимова, в котором говорится, что цены на авиабилеты в эконом-классе с начала текущего года выросли на 7,5%. Как пишет «Коммерсант», темпы роста стоимости за два месяца 2019 года в три раза выше, чем за весь прошлый год.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо
ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Экономика
Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка
Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Приморье неизвестные сожгли пять катеров на базе отдыха
В Приморье на базу отдыха в селе Андреевка Хасанского района напали неизвестные, которые избили охранника и подожгли пять катеров.
Обновлено в 01:39
Политика
Мадуро заявил об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы
Мадуро заявил, что атаку совершил снайпер при помощи дальнобойной винтовки. У властей, по его словам есть доказательства, в том числе пули.
Обновлено в 03:02
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено вчера в 12:32
Спорт
Отец Загитовой объяснил, почему не смотрел выступление дочери на ЧМ
Отец фигуристки Алины Загитовой Ильназ Загитов признался, что не смотрел выступление дочери в короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Китае мужчина устроил взрыв у полицейского участка
Неизвестный мужчина устроил взрыв в одном из полицейских участков в городе Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин, в результате инцидента нападавший погиб, три человека пострадали, говорится в заявлении полиции города.
Обновлено в 04:49
Политика
Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода
Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Армия и оружие
НАТО намерено расширить сотрудничество с Грузией по Чёрному морю
Специальный представитель генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай заявил, что альянс готов расширить сотрудничество с Грузией, в частности в сфере обеспечения безопасности Чёрного моря.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самой высокой зарплатой
Добыча полезных ископаемых стала самой прибыльной сферой деятельности в России в январе 2019 года.
Обновлено в 01:43
Экономика
РБК: штат ВЭБ.РФ сократится на 2,5 тыс. сотрудников
Более масштабные сокращения пройдут в «ВЭБ Лизинг», «ВЭБ Сервис» и «ВЭБ Капитал» — персонал трех компаний снизится с 2,5 тыс. до 800 человек.
Обновлено в 01:54
Культура
Фёдору Добронравову разрешили въезд на Украину
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы
Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.
Обновлено в 03:11