Происшествия

В правительстве Хабаровского края подтвердили обыскиНародные новости 02:14

В здании правительства Хабаровского края проходят обыски. Власти подтвердили мероприятия.
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В Хабаровском крае ФСБ второй раз за 10 дней проводит обыски в правительстве

КП - Хабаровск01:55

Губернатор Хабаровского края не знал об обысках в правительстве региона

РИА Новости03:57

В правительстве Хабаровского края снова проходят обыски

ИА АмурПРЕСС01:10

Хабаровский губернатор удивился новостям про обыски в правительстве

Московский Комсомолец04:13

Обыски в правительстве Хабаровского края

Дебри-ДВ02:19

В правительство Хабаровского края вновь пришли силовики

Губерния02:17

Власти Хабаровского края назвали причину обысков в здании правительства

ТАСС01:32
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Политика

МИД РФ заявил о риске исключения или выхода России из Совета Европы

В российском МИДе подтвердили наличие угрозы выхода или исключения РФ из Совета Европы.
Обновлено в 04:51
Общество

Глава Якутии ограничил трудовую деятельность мигрантам

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о запрете трудовую деятельность иностранных граждан по отдельным видам экономической деятельности.
Обновлено в 02:47
Политика

Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге

Бывшего государственного секретаря РСФСР и первого зампреда правительства РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в больницу Екатеринбурга накануне мероприятия в «Ельцин центре», где он должен был вести мероприятие под названием «Народная трибуна».
Обновлено вчера в 13:35
Общество

Кольцово назвали лучшим региональным аэропортом СНГ

Обновлено в 03:44
Политика

Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами

Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Экономика

Сенаторы решили повысить доплату к пенсии

Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал сенаторам одобрить изменения в законы о государственной социальной помощи и о прожиточном минимуме в России в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, отмечается в сообщении.
Обновлено 26 марта в 04:49
Политика

Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве

Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
Обновлено в 04:14
Футбол

«Бавария» объявила о трансфере Эрнандеса за 80 млн евро

Обновлено вчера в 12:20
Общество

Европа окончательно запретила пластиковую посуду

Еврокомиссия предложила запретить одноразовый пластик в Европе еще весной 2018 года.
Обновлено в 04:52
Экономика

Российская делегация договорилась о золотых проектах в Киргизии

ВТБ вложит 180 миллионов долларов в разработку второго по величине золоторудного месторождения в Киргизии.
Обновлено в 03:56
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Экономика

В России резко подорожали авиабилеты

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направило письмо на имя вице-премьера РФ Максима Акимова, в котором говорится, что цены на авиабилеты в эконом-классе с начала текущего года выросли на 7,5%. Как пишет «Коммерсант», темпы роста стоимости за два месяца 2019 года в три раза выше, чем за весь прошлый год.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие

Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо

ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Экономика

Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка

Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:25
Происшествия

В Приморье неизвестные сожгли пять катеров на базе отдыха

В Приморье на базу отдыха в селе Андреевка Хасанского района напали неизвестные, которые избили охранника и подожгли пять катеров.
Обновлено в 01:39
Политика

Мадуро заявил об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы

Мадуро заявил, что атаку совершил снайпер при помощи дальнобойной винтовки. У властей, по его словам есть доказательства, в том числе пули.
Обновлено в 03:02
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено вчера в 12:32
Спорт

Отец Загитовой объяснил, почему не смотрел выступление дочери на ЧМ

Отец фигуристки Алины Загитовой Ильназ Загитов признался, что не смотрел выступление дочери в короткой программе на чемпионате мира в Сайтаме.
Обновлено в 04:40
Происшествия

В Китае мужчина устроил взрыв у полицейского участка

Неизвестный мужчина устроил взрыв в одном из полицейских участков в городе Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин, в результате инцидента нападавший погиб, три человека пострадали, говорится в заявлении полиции города.
Обновлено в 04:49
Политика

Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода

Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Армия и оружие

НАТО намерено расширить сотрудничество с Грузией по Чёрному морю

Специальный представитель генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай заявил, что альянс готов расширить сотрудничество с Грузией, в частности в сфере обеспечения безопасности Чёрного моря.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес

Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой

Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Футбол

Газинский, Мартынович и Фьолусон вернулись в расположение «Краснодара»

Обновлено в 04:05
Спорт

МОК перераспределил отобранные у россиян медали Олимпиады-2014 в Сочи

Обновлено в 01:23
Экономика

Росстат назвал сферы деятельности с самой высокой зарплатой

Добыча полезных ископаемых стала самой прибыльной сферой деятельности в России в январе 2019 года.
Обновлено в 01:43
Экономика

РБК: штат ВЭБ.РФ сократится на 2,5 тыс. сотрудников

Более масштабные сокращения пройдут в «ВЭБ Лизинг», «ВЭБ Сервис» и «ВЭБ Капитал» — персонал трех компаний снизится с 2,5 тыс. до 800 человек.
Обновлено в 01:54
Культура

Фёдору Добронравову разрешили въезд на Украину

Обновлено вчера в 11:35
Политика

Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы

Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.
Обновлено в 03:11
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