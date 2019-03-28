Происшествия

В правительстве Хабаровского края прошли обыскиРоссийская газета 02:41

Сотрудники ФСБ и СК провели обыск в кабинете зампреда правительства Хабаровского края Владимира Хлапова. Как сообщила пресс-секретарь губернатора региона Сергея Фургала Надежда Томченко, силовики нагрянули в здание в рамках расследования уголовного дела о махинациях в лесной отрасли.
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В Хабаровском крае ФСБ второй раз за 10 дней проводит обыски в правительстве

КП - Хабаровск01:55

Власти Хабаровского края назвали причину обысков в здании правительства

ТАСС01:32

В правительстве Хабаровского края снова проходят обыски

ИА АмурПРЕСС01:10

Обыски в правительстве Хабаровского края

Дебри-ДВ02:19

В правительство Хабаровского края вновь пришли силовики

Губерния02:17

Хабаровский губернатор удивился новостям про обыски в правительстве

Московский Комсомолец04:13

Губернатор Хабаровского края не знал об обысках в правительстве региона

РИА Новости03:57
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Общество

Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами

Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено 26 марта в 20:09
Происшествия

Спецслужбы Мальты освободили захваченное мигрантами судно

Напомним, нефтяной танкер, совершавший плавание под флагом Турции, принял у берегов Ливии на борт 120 мигрантов, терпящих бедствие.
Обновлено в 04:09
Финансы

Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативной динамики валют emerging markets.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие

Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»

Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Обновлено вчера в 08:46
Технологии

Новый вирус под Android угрожает клиентам крупнейших банков мира

Новый вирус-троян Gustuff для операционной системы Android угрожает клиентам крупнейших финансовых организаций мира и пользователям мобильных криптокошельков.
Обновлено в 06:09
Общество

Скончался космонавт Валерий Быковский

Космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский скончался в среду на 85 году жизни.
Обновлено вчера в 12:20
Армия и оружие

Выбрана база для перспективного стратегического бомбардировщика B-21

Обновлено в 04:24
Кино

В Совфеде раскритиковали выход фильма Лунгина «Братство» 9 мая

Морозов отметил, что в его адрес начали приходить письма с отрицательными отзывами о картине.
Обновлено вчера в 09:14
Армия и оружие

Венесуэла опровергла участие российских военных в боевых операциях

Военный атташе посольства Венесуэлы в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес заявил, что прибывшие в боливарианскую республику российские военные не будут принимать участие в боевых операциях, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:33
Происшествия

В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.
Обновлено в 07:22
Происшествия

«Коммерсантъ» раскрыл схему хищений по делу Михаила Абызова

Как пишет газета со ссылкой на материалы дела, тогда он владел 95 процентами акций «Сибирской энергетической компании», «Региональных электрических сетей» и «Сибэнергостроя».
Обновлено в 00:50
Футбол

Экс-игрок «Спартака» не верит в хороший исход дела Кокорина

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов, который в недавнем прошлом выступал в составе «Спартака» и сборной России, поделился мнением относительно дела Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 07:42
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Обновлено вчера в 20:42
Шоу-бизнес

В Британии женщина приняла рак яичников за беременность

Обновлено в 06:50
Происшествия

ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы

Обновлено в 06:28
Автоспорт

Тиктум примет участие в тестах «Формулы-1» в составе «Ред Булл»

Команда «Ред Булл» объявила, что участниками тестов в Бахрейне станут пилот «Формулы-1» Макс Ферстаппен и участник «Супер-Формулы» Дэн Тиктум.
Обновлено в 07:26
Происшествия

В екатеринбургском техникуме преподаватели подрались с кадетами

Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров откровенно признался в изменах жене

Обновлено в 06:53
Происшествия

В Нальчике два года «лечили» давно умершего пациента

Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, в январе 2017 года эндокринолог учреждения внесла в медкарту пациента, умершего в 2015 году, сведения об оказании ему медпомощи, чтобы получить дополнительные средства из фонда обязательного медицинского страхования.
Обновлено в 07:50
Авто

Автомобили Smart будут выпускать в Китае

Daimler займется дизайном новых моделей Smart, а Geely наладит их производство на новом заводе, который построят в Китае.
Обновлено в 06:03
Происшествия

В представительстве «Роснефти» на Дальнем Востоке проходят обыски

В здании представительства «Роснефти» в Дальневосточном федеральном округе, расположенного в Хабаровске, проходят обыски, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Обновлено в 03:44
Футбол

Тим Кэхилл завершил карьеру футболиста и продолжит учиться на тренера

Лучший бомбардир в истории сборной Австралии Тим Кэхилл объявил о завершении игровой карьеры и сообщил, что собирается получить тренерскую лицензию категории A. Последним клубом 39-летнего футболиста был индийский "Джамшедпур".
Обновлено в 00:25
Кино

Анджелина Джоли станет супергероем Marvel

Режиссёром картины станет Хлоя Чжао. Сюжет фильма крутится вокруг сверхдержав, почти бессмертных существ и пришельцев.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» на воду спустили субмарину «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 06:18
Происшествия

Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Политика

Опрос: Зеленский лидирует в президентском рейтинге на Украине

Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала опрос, по итогам которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует в избирательной гонке.
Обновлено в 06:55
Футбол

АПЛ продаст права на показ матчей за границей за € 4,73 млрд

АПЛ планирует заключить новый контракт о продаже прав на трансляции матчей за границей.
Обновлено в 06:44
Хоккей

Якуб Коварж продлил контракт с «Автомобилистом» на 2 года

Вратарь Якуб Коварж подписал новый контракт с «Автомобилистом». Соглашение с 30-летним голкипером рассчитано на на два года.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие

Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»

Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Футбол

Алексей Миранчук: «Баринов — молодец. Не поддался на провокацию болельщика»

После общения с болельщиками Миранчук в эксклюзивном интервью Sport24 рассказал о борьбе за чемпионство, конкуренции с братом, ответил Погребняку и встал на защиту Баринова.
Обновлено в 04:00
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