Происшествия
В правительстве Хабаровского края прошли обыскиРоссийская газета 02:41
Сотрудники ФСБ и СК провели обыск в кабинете зампреда правительства Хабаровского края Владимира Хлапова. Как сообщила пресс-секретарь губернатора региона Сергея Фургала Надежда Томченко, силовики нагрянули в здание в рамках расследования уголовного дела о махинациях в лесной отрасли.
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Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено 26 марта в 20:09
Происшествия
Спецслужбы Мальты освободили захваченное мигрантами судно
Напомним, нефтяной танкер, совершавший плавание под флагом Турции, принял у берегов Ливии на борт 120 мигрантов, терпящих бедствие.
Обновлено в 04:09
Финансы
Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативной динамики валют emerging markets.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»
Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Обновлено вчера в 08:46
Технологии
Новый вирус под Android угрожает клиентам крупнейших банков мира
Новый вирус-троян Gustuff для операционной системы Android угрожает клиентам крупнейших финансовых организаций мира и пользователям мобильных криптокошельков.
Обновлено в 06:09
Общество
Скончался космонавт Валерий Быковский
Космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский скончался в среду на 85 году жизни.
Обновлено вчера в 12:20
Кино
В Совфеде раскритиковали выход фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Морозов отметил, что в его адрес начали приходить письма с отрицательными отзывами о картине.
Обновлено вчера в 09:14
Армия и оружие
Венесуэла опровергла участие российских военных в боевых операциях
Военный атташе посольства Венесуэлы в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес заявил, что прибывшие в боливарианскую республику российские военные не будут принимать участие в боевых операциях, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:33
Происшествия
В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.
Обновлено в 07:22
Происшествия
«Коммерсантъ» раскрыл схему хищений по делу Михаила Абызова
Как пишет газета со ссылкой на материалы дела, тогда он владел 95 процентами акций «Сибирской энергетической компании», «Региональных электрических сетей» и «Сибэнергостроя».
Обновлено в 00:50
Футбол
Экс-игрок «Спартака» не верит в хороший исход дела Кокорина
Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов, который в недавнем прошлом выступал в составе «Спартака» и сборной России, поделился мнением относительно дела Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 07:42
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Обновлено вчера в 20:42
Шоу-бизнес
В Британии женщина приняла рак яичников за беременность
Обновлено в 06:50
Автоспорт
Тиктум примет участие в тестах «Формулы-1» в составе «Ред Булл»
Команда «Ред Булл» объявила, что участниками тестов в Бахрейне станут пилот «Формулы-1» Макс Ферстаппен и участник «Супер-Формулы» Дэн Тиктум.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров откровенно признался в изменах жене
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Нальчике два года «лечили» давно умершего пациента
Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, в январе 2017 года эндокринолог учреждения внесла в медкарту пациента, умершего в 2015 году, сведения об оказании ему медпомощи, чтобы получить дополнительные средства из фонда обязательного медицинского страхования.
Обновлено в 07:50
Авто
Автомобили Smart будут выпускать в Китае
Daimler займется дизайном новых моделей Smart, а Geely наладит их производство на новом заводе, который построят в Китае.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В представительстве «Роснефти» на Дальнем Востоке проходят обыски
В здании представительства «Роснефти» в Дальневосточном федеральном округе, расположенного в Хабаровске, проходят обыски, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Обновлено в 03:44
Футбол
Тим Кэхилл завершил карьеру футболиста и продолжит учиться на тренера
Лучший бомбардир в истории сборной Австралии Тим Кэхилл объявил о завершении игровой карьеры и сообщил, что собирается получить тренерскую лицензию категории A. Последним клубом 39-летнего футболиста был индийский "Джамшедпур".
Обновлено в 00:25
Кино
Анджелина Джоли станет супергероем Marvel
Режиссёром картины станет Хлоя Чжао. Сюжет фильма крутится вокруг сверхдержав, почти бессмертных существ и пришельцев.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» на воду спустили субмарину «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 06:18
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Политика
Опрос: Зеленский лидирует в президентском рейтинге на Украине
Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала опрос, по итогам которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует в избирательной гонке.
Обновлено в 06:55
Футбол
АПЛ продаст права на показ матчей за границей за € 4,73 млрд
АПЛ планирует заключить новый контракт о продаже прав на трансляции матчей за границей.
Обновлено в 06:44
Хоккей
Якуб Коварж продлил контракт с «Автомобилистом» на 2 года
Вратарь Якуб Коварж подписал новый контракт с «Автомобилистом». Соглашение с 30-летним голкипером рассчитано на на два года.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Футбол
Алексей Миранчук: «Баринов — молодец. Не поддался на провокацию болельщика»
После общения с болельщиками Миранчук в эксклюзивном интервью Sport24 рассказал о борьбе за чемпионство, конкуренции с братом, ответил Погребняку и встал на защиту Баринова.
Обновлено в 04:00