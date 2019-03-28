Происшествия

Силовики завершили обыски в правительстве Хабаровского краяАргументы и Факты 05:26

Ранее стало известно о задержании экс-главы региона Виктора Ишаева Сотрудники правоохранительных органов закончили обыски в здании правительства Хабаровского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства региона.
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В правительство Хабаровского края вновь пришли силовики

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