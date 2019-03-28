Происшествия
ФСБ проводит обыски в правительстве Хабаровского краяГазета.Ru 01:23
Ранее сообщалось, что ФСБ проводит обыски в трех городах по делу о хищениях средств гособоронзаказа.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:30, Ашберн
Политика
Авиарегулятор США заявил о безопасности Boeing 737 MAX
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США уверено в безопасности самолетов Boeing 737 MAX, заявил в 27 марта руководитель ведомства Дэниел Элуэлл.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Экс-министр Абызов арестован на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:38
Политика
Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.
Обновлено вчера в 23:51
Экономика
Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка
Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:25
Политика
Евросоюз запретил использование одноразовой пластиковой посуды
С 2021 года начинает действовать запрет ЕС на одноразовую пластиковую посуду.
Обновлено в 01:33
Финансы
Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативной динамики валют emerging markets.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью
Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: «Корректно, уважительно, качественно».
Обновлено вчера в 03:43
Экономика
Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года.
Обновлено в 01:10
Здоровье
Ученые объяснили, почему грязнули вырастают более здоровыми
В 1989 году эпидемиолог из Лондонской школы гигиены и тропической медицины Дэвид Стрэчен, изучив истории более 17 тысяч детей, рожденных на излете 50-х, обратил внимание на связь между здоровьем и улучшением качества жизни и объяснил ее с помощью "гигиенической гипотезы".
Обновлено в 01:00
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено вчера в 11:47
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 06:39
Футбол
Женщину-судью облили кипятком во время футбольного матча
Во время матча в аргентинской футбольной лиге Сан-Хуана болельщик кинул термос с кипятком в арбитра Розану Паз.
Обновлено вчера в 17:56
Здоровье
Россияне в 2018 году превысили норму потребления сахара в два раза
Граждане России в 2018 году употребили сахара в два раза больше установленных Минздравом норм. Эти данные приводит пресс–служба Минсельхоза.
Обновлено в 02:33
Политика
Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы
Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.
Обновлено в 03:11
Футбол
Моуринью не сменит Жардима на посту главного тренера «Монако»
Ранее в СМИ появилась информация, что Жардима может сменить его соотечественник Жозе Моуринью.
Обновлено в 03:14
Политика
США потратят полмиллиарда долларов на смену власти в Венесуэле
Белый дом планирует потратить 500 миллионов долларов на смену власти в Венесуэле.
Обновлено вчера в 10:34
Футбол
Три стадиона претендуют на проведение матча за Суперкубок
Три российских футбольных стадиона претендуют на проведение матча за Суперкубок следующего сезона.
Обновлено в 02:14
Общество
Расширен перечень тех, кто может получить гектар на Дальнем Востоке
С сегодняшнего дня участники программы "Дальневосточный гектар", построившие на земле дом, могут досрочно оформить участок в собственность - до истечения пятилетнего срока безвозмездного пользования.
Обновлено в 00:34
Хоккей
Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Калгари»
«Даллас Старз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Обновлено в 01:18
Политика
Путин отодвинул своего охранника от спортсменов
Обновлено вчера в 13:03
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Авто
Немецкие СМИ предсказали успех Lada 4x4 Vision в Европе
Российский внедорожник Lada 4x4 Vision, обладающий "своеобразным" дизайном, может стать популярным на европейском рынке при единственном условии — если новинка будет стоить так же, как её предшественник "Нива".
Обновлено в 02:40
Культура
Ярославскому губернатору не рассказали о слиянии театров
Официально в театре пока не рассказывают, каким образом объединение может сказаться на репертуаре и театральной жизни.
Обновлено вчера в 12:33
Культура
YouTube удалил последние ролики Парфенова и Дудя
Обновлено в 02:34
Политика
Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами
Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Здоровье
Жителей отдалённых сёл в Новокузнецком районе обеспечат лекарствами
В Новокузнецком районе организуют лекарственное обеспечение жителей отдалённых территорий.
Обновлено в 00:48
Шоу-бизнес
Александр Цекало впервые вывел в свет молодую жену
Продюсер вернулся из свадебного путешествия. Александр Цекало впервые вышел в свет со своей новой женой.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Британский парламент отверг восемь вариантов сделки по Brexit
Восемь альтернативных вариантов сделки с Брюсселем по Brexit отклонили британские законодатели в ходе голосования в Палате общин.
Обновлено в 00:53