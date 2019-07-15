Политика
В правительстве Германии рассказали о состоянии здоровья МеркельАргументы недели 13:31
"Федеральный канцлер очень быстро поднялась по лестнице, чтобы своевременно дойти до журналистов, которые ждали ее наверху, а затем сразу сделала свое заявление", - передаёт слова Зайберта издание Rheinische Post.
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«Федеральный канцлер очень быстро поднялась по лестнице, чтобы своевременно дойти до журналистов, которые ждали ее наверху, а затем сразу сделала свое заявление», — цитирует Rheinische Post официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.Телеканал 360°11:34
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 18:05, Вашингтон
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