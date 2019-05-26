Политика

В правительстве Германии посоветовали евреям не носить кипыВзгляд.ру вчера в 01:37

Ранее главный раввин России Берл Лазар заявил, что антисемитизм в Европе вновь поднимает голову, в то время как в России к евреям относятся благоприятно.
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с чего всё началось
А правительственный комиссар Германии по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн в интервью медиагруппе Funke заявил, что он бы не советовал иудеям постоянно носить кипу, пишет
 в воскресение газета The Guardian.
Новые Известиявчера в 05:38

Подробнее о событии

Правительство Германии посоветовало евреям отказаться от ношения кипы

Известиявчера в 19:56

Уполномоченный кабмина ФРГ по противодействию антисемитизму предостерег евреев от открытого ношения кипы

Эхо Москвывчера в 16:01

В Германии иудеев предупредили о рисках в случае ношения кипы

Интерфаксвчера в 02:53

Уполномоченный кабмина ФРГ призвал евреев не носить открыто кипу в Германии

ТАССвчера в 14:03

Президент Израиля заявил о капитуляции Германии перед антисемитизмом

Взгляд.рувчера в 09:30

Закипело

Российская газетавчера в 14:40

Евреев предостерегли от ношения кипы в Германии

News.ru25 мая в 06:41
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В Германии за кипу могут и убить

Вести.UZвчера в 04:01
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Происшествия

Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста

Обновлено вчера в 22:08
Хоккей

Россия проиграла Финляндии в ЧМ по хоккею

Обновлено 25 мая в 12:22
Авто

Бесключевой доступ: главные уязвимости системы

Каждый автопроизводитель называет систему бесключевого доступа по-своему: Audi – Advanced Key, Toyota – Smart Entry, Kia – Smart Key, на автомобилях Mercedes-Benz это KeyLess-Go.Система умеет не только отличать своих от чужих, но и открывать двери, запоминать настройки сидений и еще много чего.
Обновлено вчера в 23:01
Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 07:34
Гаджеты

Huawei может потерять лидерство на российском рынке

Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять лидерство на российском рынке, уступив его своему конкуренту из Южной Кореи — компании Samsung, передают "Известия".
Обновлено вчера в 21:17
Политика

На Украине оценили убытки от конфликта с Россией

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил в эфире телеканала «112 Украина», что страна несет огромные экономические убытки из-за конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 23:55
Технологии

Схему записи к врачам через интернет поменяют в Алтайском крае

Как рассказал altapress.ru директор медкластера Алтайского края Виталий Азанов, сейчас пациент может записаться к врачу в регистратуре поликлиники или через интернет, в мобильных приложениях или на сайте gosuslugi.ru.
Обновлено в 00:07
Политика

Пушков посоветовал напавшему на журналиста чиновнику «собирать вещи»

Пушков предположил, что Зайцев после инцидента будет недолго занимать свой пост, и посоветовал ему "собирать вещи".
Обновлено вчера в 20:22
Политика

В Европарламенте спрогнозировали распределение мест по итогам выборов

Евроскептики и националисты из двух фракций могут рассчитывать в новом составе Европарламента в совокупности на 113 кресел, что больше, чем в предыдущем составе, свидетельствует опубликованная ЕП уточненная оценка распределения кресел.
Обновлено вчера в 18:08
Теннис

Потапова обыграла Кербер на старте «Ролан Гаррос»

Обновлено вчера в 06:50
Политика

Новый президент Литвы обещает перестроить государственную политику

Государственная политика Литвы будет полностью перестроена.
Обновлено вчера в 23:36
Наука

Оригами-структура превратила сжатие в распространяющееся растяжение

Эксперименты показали, что после удара по крайнему сегменту сначала в первых нескольких сегментах происходит интенсивная сжимающая деформация, однако затем на этом же крае формируется одиночная волна интенсивного растяжения, которая «обгоняет» сжатие и распространяется до другого края с небольшим затуханием, тогда как сжатие затухает практически полностью в первых нескольких сегментах.
Обновлено 25 мая в 04:02
Футбол

Завершился чемпионат России по футболу

Завершился сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Полная турнирная таблица размещена на сайте лиги.
Обновлено вчера в 09:02
Кино

«Аладдин» Гая Ричи возглавил российский прокат

Полнометражный фильм «Аладдин» Гая Ричи возглавил прокат в России и странах СНГ по результатам последних выходных мая.
Обновлено в 00:27
Политика

Трамп назвал условие для переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что, если Иран захочет начать переговоры с Соединенными Штатами, то он положительно воспримет это предложение.
Обновлено вчера в 23:51
Авто

Редкий автомобиль за космические деньги продают во Владивостоке

Общий пробег подержанного спорткара – 8000 км. Стоит отметить, что пользователи, откликнувшиеся на объявление, предложили владельцу продать свои души в обмен на итальянскую мечту.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за флагов России

Пронесенные участниками детского музыкального фестиваля в центре Батуми российские флаги в День независимости Грузии 26 мая привели к отставке министра образования Аджарской автономии Инги Шамилашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено вчера в 07:54
Футбол

Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено вчера в 09:40
Общество

Корова на мотоцикле порадовала пользователей соцсетей

Мужчина из Пакистана выбрал необычный способ перевозки коровы. Он перевез животное на мотоцикле, пишет британский таблоид Daily Mail.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия

В Ногинске бродячая собака напала на двухлетнего ребенка

Обновлено вчера в 16:01
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери

Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено вчера в 15:20
Общество

Москва стала лидером по социальным расходам

Специалисты установили, что наибольший объем социальных расходов на человека выделяется из бюджетов Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалинской области, ХМАО и ЯНАО, меньше всего средств на это направление выделяется на Камчатке, Чукотке и в Якутии.
Обновлено вчера в 17:36
Политика

Максакова сделала неожиданное заявление об убийстве Вороненкова

Экс-солистка Мариинского театра Мария Максакова в интервью НТВ извинилась перед бывшим супругом Владимиром Тюриным, которого она ранее обвиняла в убийстве ее супруга экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 16:09
Армия и оружие

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Финансы

Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро

Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль завершает май вблизи своих локальных максимумов как по отношению к доллару, так и к евро.
Обновлено вчера в 00:00
Гаджеты

Опубликованы характеристики смартфона-флагмана Redmi K20 Pro

Обновлено вчера в 14:02
Религия

Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено вчера в 08:31
Авто

Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос

Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
Обновлено вчера в 01:29
Политика

Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено 25 мая в 23:12
Происшествия

Все отравившиеся ядом в Новосибирской области школьники выписаны из больницы

Все тринадцать школьников, которые отравились крысиным ядом в Чановском районе Новосибирской области, выписаны из больницы.
Обновлено в 00:26
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