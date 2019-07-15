с чего всё началось

Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием. Об этом изданию Die Rheinische Post сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханием

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