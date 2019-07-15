Политика
В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханиемИзвестия 12:50
Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием. Об этом изданию Die Rheinische Post сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
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с чего всё началось
«Федеральный канцлер очень быстро поднялась по лестнице, чтобы своевременно дойти до журналистов, которые ждали ее наверху, а затем сразу сделала свое заявление», — цитирует Rheinische Post официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.Телеканал 360°11:34
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Политика
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Кино
Нового агента 007 сыграет актриса Лашана Линч
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Общество
В Орле врачи скорой помощи объявили «итальянскую забастовку»
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Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
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Происшествия
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