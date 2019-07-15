Политика

В правительстве Германии объяснили проблемы Меркель с дыханиемИзвестия 12:50

Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель, которые произошли во время встречи с журналистами в Париже, не были связаны с каким-либо заболеванием. Об этом изданию Die Rheinische Post сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
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с чего всё началось
«Федеральный канцлер очень быстро поднялась по лестнице, чтобы своевременно дойти до журналистов, которые ждали ее наверху, а затем сразу сделала свое заявление», — цитирует Rheinische Post
 официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.
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