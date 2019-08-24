Политика
В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»Газета.Ru 05:17
Власти Германии требуют удалить украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство ФРГ. Отмечается. что власти Германии осуждают сайт и призывают правительство Украины предпринять действия по его удалению.
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с чего всё началось
Немецкое правительство осуждает сайт «Миротворец» и требует от украинской власти предпринять действия по его удалению. Об этом говорится в ответе правительства Германии на запрос Левой партии.RT на русском01:01
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