Политика

В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»Газета.Ru 05:17

Власти Германии требуют удалить украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство ФРГ. Отмечается. что власти Германии осуждают сайт и призывают правительство Украины предпринять действия по его удалению.
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В Германии требуют удалить украинский сайт «Миротворец»

Немецкое правительство осуждает сайт «Миротворец» и требует от украинской власти предпринять действия по его удалению. Об этом говорится в ответе правительства Германии на запрос Левой партии.
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В Германии требуют удалить украинский сайт «Миротворец»

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