Немецкое правительство осуждает сайт «Миротворец» и требует от украинской власти предпринять действия по его удалению. Об этом говорится в ответе правительства Германии на запрос Левой партии.

с чего всё началось

Власти Германии требуют удалить украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство ФРГ. Отмечается. что власти Германии осуждают сайт и призывают правительство Украины предпринять действия по его удалению.

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