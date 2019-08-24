Как отметил в комментарии RT один из авторов запроса, депутат Левой партии Андрей Хунко, если федеральное правительство хочет помочь демократии на Украине, то оно должно потребовать от главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова начать уголовное преследование администраторов сайта.

с чего всё началось

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