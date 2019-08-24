Политика
В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»Газета.Ru 05:17
Власти Германии требуют удалить украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство ФРГ. Отмечается. что власти Германии осуждают сайт и призывают правительство Украины предпринять действия по его удалению.
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с чего всё началось
Как отметил в комментарии RT один из авторов запроса, депутат Левой партии Андрей Хунко, если федеральное правительство хочет помочь демократии на Украине, то оно должно потребовать от главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова начать уголовное преследование администраторов сайта.RT на русском01:01
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