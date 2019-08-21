Политика
В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8RT на русском 07:45
Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8. В МИД России сообщили, что ждут конкретных предложений. Ранее российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность страны работать с европейскими партнёрами в любом формате.
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Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
Обновлено вчера в 23:20
Общество
Жители Мурманской области могут уменьшить налоги на жилье
Эксперты напоминают, что кадастровая стоимость - это основа расчёта налога на недвижимое имущество.
Обновлено в 10:45
Политика
Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков
Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон, — в частности, речь идет о возвращении задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома
Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
В Вологодской области вертолет упал в реку
Вертолет задел линию электропередачи и упал в реку в Вологодской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в поджоге мужчины на юге Москвы
В Москве по горячим следам задержаны двое подозреваемых в поджоге человека.
Обновлено в 10:53
Культура
Российские летчики представили новую фигуру высшего пилотажа
Телеканал «Звезда» опубликовал на своем портале видео, где запечатлена репетиция нового элемента высшего пилотажа «Пропеллер».
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Британские истребители перехватили два российских Су-30 над Балтикой
Представители Министерства обороны Великобритании опубликовали в «Твиттере» сообщение, согласно которому ВВС страны вчера, 19 августа, осуществили перехват двух истребителей Су-30 ВКС РФ.
Обновлено вчера в 02:38
Происшествия
Фюзеляж аварийно севшего в кукурузу A321 приподняли с грунта
Специалисты с помощью пневмоподушек приподняли с грунта фюзеляж самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего 15 августа аварийную посадку на поле с кукурузой в Подмосковье.
Обновлено вчера в 15:26
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее слов о Гренландии
Обновлено вчера в 20:33
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Ларри Кинг разводится с седьмой женой после 22 лет брака
Американский телеведущий Ларри Кинг разводится со своей седьмой женой Шон.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Футбол
«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»
Ранее «Матч ТВ» за две минуты до начала ответной встречи Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию.
Обновлено вчера в 14:07
Авто
Представлен новый минивэн Suzuki для стран Азии
Совместное предприятие Maruti Suzuki представило новый минивэн для индийского рынка.
Обновлено в 08:15
Наука
Открытие связи вкуса и стволовых клеток ускорит регенерацию зубов
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия
Посольство сообщило о состоянии похищенных пиратами россиян
Ранее сообщалось, что с атакованного у берегов Камеруна судна «Мармалайта» были похищены восемь моряков, в том числе трое россиян — капитан, старший помощник и главный механик.
Обновлено в 10:02
Авто
Skoda изменила цены на три модели в РФ
Обновлено в 00:49
Футбол
Стали известны детали контракта Кругового с «Зенитом»
Обновлено 19 августа в 09:11
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки
По словам врача, турецкие медики добились "некоторых успехов" в лечении: по улучшению состояния дыхательной недостаточности, но сейчас у ребенка сохраняется выраженный отек головного мозга и сердечная недостаточность.
Обновлено в 11:05
Наука
Исследователи выяснили, как начинаются сильные землетрясения
Работа ученых не означает, что мы все должны внезапно беспокоиться о небольших землетрясениях.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Королева и Глушко отмечают 16-летие совместной жизни
Поклонники присоединились к поздравлениям и пожелали кумирам "кайфовать и дальше". Это уже второй брак для Королевой.
Обновлено в 07:54
Политика
Беспокойство Путина оправданно: красивые доклады не заменят врачей
Беспокойство президента России Владимира Путин «о провальной ситуации» в первичном звене здравоохранения вполне оправданно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя слова Путина о российском здравоохранении.
Обновлено в 07:16
Политика
Маас выступил за встречу в «нормандском формате»
Есть необходимость для стран как можно скорее вновь встретиться в "нормандском формате" для решения конфликта в Донбассе при условии возможности прогресса, заявил в интервью РИА Новости глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Обновлено в 09:59
Экономика
Инфляция в России превысит 10 процентов
Инфляция в России растет быстрее официальных прогнозов.
Обновлено в 02:34
Технологии
TON Board: разработка блокчейна Павла Дурова «практически завершена»
Несколько дней назад CoinDesk сообщил, что из-за задержки в разработке блокчейна участники закрытого раунда ICO Telegram Open Network начали избавляться от своих монет на вторичном рынке.
Обновлено в 09:55
Футбол
«Спартак» объявил об уходе из команды коммерческого директора
Московский «Спартак» объявил об уходе со своего поста коммерческого директора клуба Александра Атаманенко.
Обновлено в 10:32