Политика
В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8RT на русском 07:45
Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8. В МИД России сообщили, что ждут конкретных предложений. Ранее российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность страны работать с европейскими партнёрами в любом формате.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:41, Ашберн
Армия и оружие
Эрдоган обсудит с Путиным атаку на турецкий военный конвой в Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным нападение на турецкий военный конвой в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
Обновлено в 12:20
ЖКХ
С 1 сентября в Подмосковье появятся новые платежки за ЖКХ
В сентябре жители Подмосковья получат обновленные платежные квитанции за жилищно-коммунальные услуги.
Обновлено в 14:51
Происшествия
СБУ снова инсценировала заказное убийство
СБУ инсценировала новое заказное убийство, "убив" двух женщин в Броварах Киевской области. Об этом сообщает ее пресс-центр.
Обновлено в 06:15
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Вертолет упал в реку под Вологдой
Обновлено в 13:46
Космос
Астронавты NASA вышли в открытый космос
Обновлено в 10:01
Политика
В США назвали награду за главарей ИГ
Власти США объявили награду до 5 миллионов долларов за информацию о трех главарях террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено в 14:41
Политика
Кремль прокомментировал идею возвращения России в G8
Прежде чем говорить о возможности участия России в G8, необходимо узнать мнение всех стран – участниц саммита, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве
Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.
Обновлено в 13:24
Политика
Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон
В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.
Обновлено вчера в 08:51
Авто
Kia показала интерьер нового Kia Mohave
Компания KIA опубликовала первые изображения интерьера обновленного рамного внедорожника KIA Mohave.
Обновлено в 04:26
Политика
На сайте Кремля опубликовали отредактированную речь Эммануэля Макрона во время его встречи с Владимиром Путиным
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что это недоразумение, произошедшее из-за ошибки переводчика.
Обновлено в 15:30
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Осуждённый за изнасилование следователь вышел из колонии и напал на женщину на Алтае
В июле 2015 года Сатлаева приговорили к шести годам колонии за серию нападений на одиноких женщин в Горно-Алтайске.
Обновлено в 15:07
Общество
В онкоцентре имени Блохина начались массовые сокращения
В пресс-службе медицинского учреждения подчеркивают, что изменения не приведут к закрытию структурных подразделений и увольнениям.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Экономика
Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 7 млрд рублей
Клинов добавил, что ситуация с пожарами начинает стабилизироваться. В начале августа Счетная палата оценила ущерб от пожаров в 2,4 млрд руб.
Обновлено в 11:24
Политика
Трамп заявил о «неприятной» реакции Дании на идею о покупке Гренландии
Трамп подтвердил, что отменил поездку в Данию и переговоры с премьером страны из-за ее «неприятной» для него реакции на идею о покупке Гренландии, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 14:42
Армия и оружие
В Афганистане погибли двое американских военных
В Афганистане при невыясненных пока обстоятельствах погибли двое военнослужащих США, передает ТАСС официальное заявление НАТО.
Обновлено в 15:30
Кино
Названо место прощания с актрисой Александрой Назаровой
79-летняя Актриса Александра Назарова скончалась в Москве во вторник, 20 августа. Причиной смерти стало осложнение болезни легких.
Обновлено в 15:18
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
Общество
«Яндекс» выяснил, по каким словам ищут фильмы в Интернете
Обновлено в 05:33
Общество
За месяц восемь детей-пациентов «Дома с маяком» умерли от нехватки незарегистрированных препаратов
За месяц восемь тяжелобольных детей умерли в России из-за отсутствия необходимых им незарегистрированных иностранных лекарств, заявила директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Аварийно севший в Подмосковье Аirbus A321 приподняли с грунта
Обновлено вчера в 20:08
Экономика
Банки отказались замораживать счета бизнесменов
В письме отмечается, что в настоящее время территориальные подразделения Федеральной налоговой службы предписывают банкам замораживать средства на счетах россиян за неуплату налогов, которые они как индивидуальные предприниматели должны государству.
Обновлено в 02:28
Космос
Китайская система спутникового позиционирования BeiDou обогнала США
Китайская система спутникового позиционирования BeiDou обогнала своего конкурента в США по размеру, что может иметь огромные последствия как для высокотехнологичной отрасли, так и для национальной безопасности, сообщает ЕНВ.
Обновлено 19 августа в 20:29
Футбол
Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива»
Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.
Обновлено в 10:45