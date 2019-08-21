Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8. В МИД России сообщили, что ждут конкретных предложений. Ранее российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность страны работать с европейскими партнёрами в любом формате.

В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8

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