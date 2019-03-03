Футбол

В правила футбола внесен ряд измененийИзвестия вчера в 09:53

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес изменения в футбольные правила. Вопрос решался на ежегодном заседании организации, состоявшемся в шотландском Абердине 2 марта. В частности, были уточнены нормы относительно игры рукой.
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«Вий» в мировом футболе. Правила игры сильно изменятся

Спорт-Экспрессвчера в 11:00

Приняты 7 изменений футбольных правил. Они коснулись пенальти, штрафных и судей

Советский спортвчера в 09:15

Международный совет футбольных ассоциаций уточнил наказание за игру рукой

РИА Новости02 марта в 10:28

IFAB запретил игрокам атакующей команды вставать в стенку при штрафных

Матч ТВвчера в 06:04

Футболистам атакующей команды запретили вставать в стенку во время штрафных

Чемпионатвчера в 05:28

В правила игры в футбол внесли 7 изменений. Больше нельзя вставать в стенку соперника

Sports.ruвчера в 05:25

IFAB запретил футболистам атакующей команды вставать в стенку при штрафных ударах

RT на русскомвчера в 07:34
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Происшествия

В Москве возбудили 10 новых уголовных дел по фактам самостроя

По результатам инициированных прокурорами проверок возбуждено 10 уголовных дел по фактам самоуправных действий, причинивших существенный вред городу, при строительстве объектов и конструктивных изменений уже существующих строений в различных округах столицы.
Обновлено в 01:09
Происшествия

В Сети появились видео разрушений после торнадо в США

В Сети появились несколько видеозаписей, на которых можно увидеть последствия торнадо, прошедшего в американских штатах Алабама и Джорджия.
Обновлено в 00:40
Политика

Министр обороны Германии назвала китайские ракеты угрозой для России

Китайские ракеты угрожают России, поэтому необходимо включить Пекин в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявила глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкому журналу Focus.
Обновлено в 00:30
Экономика

Названы регионы с самыми недобросовестными плательщиками кредитов

Согласно результатам исследования агентства «РИА Рейтинг», жители Ингушетии возглавили рейтинг регионов с просроченной задолженностью по кредитам.
Обновлено в 01:19
Политика

Познер объяснил бедность россиян отставанием от Запада на 40 лет

Телеведущий Владимир Познер выразил уверенность, что бедность жителей России связана с отставанием в сегменте производительности труда от стран «Большой семерки» на 40 лет.
Обновлено в 01:48
Политика

Снимок Порошенко с пятилитровой бутылью высмеяли в сети

Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

Следовательница написала заявление об избиении полицейским

МВД по Башкирии проверяет сообщение об избиении полицейским следовательницы в Белорецком районе.
Обновлено вчера в 11:25
Экономика

Ритейлеры опасаются дефицита спиртного в России

Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя.
Обновлено вчера в 18:24
Политика

На Украине радикалы и раскольники избили прихожан и захватили храм УПЦ

Обновлено в 01:52
Спорт

Универсиада-2019: биатлонистка Гербулова выиграла индивидуальную гонку

Женская индивидуальная гонка закончилась триумфом российских спортсменок, которые заняли весь пьедестал почета.
Обновлено в 00:50
Политика

Глава «Нафтогаза» предрек Украине полную потерю газового транзита

Газотранспортная система Украины станет полностью невостребованной после строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил глава госкомпании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в эфире украинского «5 канала».
Обновлено вчера в 17:49
Экономика

АФК «Система» приобрела долю в производителе «Ессентуков»

В начале 2018 г. «Аква инвест» стал владельцем завода в Ставропольском крае, затем вместе с подконтрольной государству компанией «Кавминкурортресурсы» (КМКР; крупнейший недропользователь в Кавказских Минеральных Водах) создал компанию «Холдинг аква», которая стала при участии еще одного крупного недропользователя – «Холод розлива» выпускать бутилированную воду: «Ессентуки» № 4 и № 17, «Нарзан», «Славяновскую» и «Нагутскую».
Обновлено вчера в 16:05
Политика

WSJ раскрыла детали готовящейся торговой сделки между США и Китаем

США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли, условиями сделки называются снижение Пекином ряда пошлин на американскую продукцию в обмен на возможность отмены большинства санкций, наложенных Вашингтоном, сообщает издание Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие

Индия и Пакистан обстреляли друг друга в Кашмире

Обновлено в 02:27
Общество

Как мэрия Москвы следит за перемещениями горожан

По подсчетам "Вымпелкома", совокупно операторы зарабатывают на продаже больших данных корпоративным клиентам, госорганам и госкомпаниям несколько миллиардов рублей в год.
Обновлено вчера в 16:29
Транспорт

РЖД создаст платформу для онлайн-продажи билетов на поезда и автобусы

Как отмечает «Коммерсантъ», сейчас единая платформа для продажи железнодорожных и автобусных билетов тестируется отдельными дочерними компаниями РЖД, например, Московско-Тверской пригородной пассажирской компанией и Северо-Западной пригородной пассажирской компанией.
Обновлено вчера в 18:42
Общество

Болельщица родила во время соревнований на Универсиаде в Красноярске

Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес

Отец Децла ответил на обвинения вдовы репера

Отец рэпера Кирилла Толмацкого [Децл] Александр Толмацкий ответил на слова его вдовы Юлии о том, что родители супруга "объявили ей войну".
Обновлено вчера в 23:33
Политика

Испанские СМИ пожалели сражавшихся при взятии Берлина гитлеровцев

Обновлено вчера в 14:20
Транспорт

Минтранс разработал проект ужесточения экологических штрафов

Из дорожной карты Минтранса следует, что к октябрю ведомство совместно с МВД разработает поправки в КоАП по введению нового штрафа за проезд под знаком экологически чистой зоны.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия

В Петербурге у роддома неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие

В Петербурге неизвестный открыл стрельбу у роддома в Московском районе. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:06
Кино

Умер украинский актер Сергей Романюк

Обновлено вчера в 09:41
Происшествия

В ЕАО проверят информацию об отказе полиции перевозить трупы в морг

Поводом для разбирательства стал телевизионный сюжет, в котором сообщалось, что жителям Ленинского района ЕАО приходится самостоятельно отвозить тела умерших родственников в морг и помещать их в холодильники.
Обновлено в 01:32
Политика

На парламентских выборах в Эстонии победила оппозиция

На выборах в парламент Эстонии победу одержала оппозиционная праволиберальная Реформистская партия. За нее проголосовали 28,8% избирателей.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

Захарова: дело Скрипалей доведут до конца

История со Скрипалями будет доведена до конца. Россия ведет собственное расследование.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Власти Югры рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом

Госавтоинспекция России сообщала, что около 8 часов утра (6.00 мск) в понедельник на 4-м километре автодороги Нягань - Талинка произошло ДТП с участием микроавтобуса Fiat и двух грузовиков.
Обновлено в 01:49
Финансы

Доллар и евро снижаются на открытии торгов

Курс доллара снизился на 19 копеек — до 65,76 рубля. Курс евро опустился на 14 копеек и составил 74,74 рубля.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие

Индия и РФ могут подписать договор о лизинге второй атомной подлодки

Индия и Россия могут 7 марта подписать договор о передаче Нью-Дели в лизинг второй атомной подводной лодки.
Обновлено в 01:55
Наука

«Эликсир бессмертия» обнаружили археологи в Китае

Группа археологов во время раскопок в провинции Хэнань обнаружила бронзовый кувшин, в котором было примерно 3,5 литров жидкости.
Обновлено вчера в 19:51
Политика

Медведев заявил о нарушениях в предвыборной кампании на Украине

Президентская избирательная кампания на Украине проходит с нарушениями общепринятых демократических норм, легитимность выборов под вопросом, заявил премьер министр России Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете "Труд".
Обновлено вчера в 17:06
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