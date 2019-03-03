Футбол
В правила футбола внесен ряд измененийИзвестия вчера в 09:53
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес изменения в футбольные правила. Вопрос решался на ежегодном заседании организации, состоявшемся в шотландском Абердине 2 марта. В частности, были уточнены нормы относительно игры рукой.
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Приняты 7 изменений футбольных правил. Они коснулись пенальти, штрафных и судей
Советский спортвчера в 09:15
Международный совет футбольных ассоциаций уточнил наказание за игру рукой
РИА Новости02 марта в 10:28
В правила игры в футбол внесли 7 изменений. Больше нельзя вставать в стенку соперника
Sports.ruвчера в 05:25
IFAB запретил футболистам атакующей команды вставать в стенку при штрафных ударах
RT на русскомвчера в 07:34
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Происшествия
В Москве возбудили 10 новых уголовных дел по фактам самостроя
По результатам инициированных прокурорами проверок возбуждено 10 уголовных дел по фактам самоуправных действий, причинивших существенный вред городу, при строительстве объектов и конструктивных изменений уже существующих строений в различных округах столицы.
Обновлено в 01:09
Происшествия
В Сети появились видео разрушений после торнадо в США
В Сети появились несколько видеозаписей, на которых можно увидеть последствия торнадо, прошедшего в американских штатах Алабама и Джорджия.
Обновлено в 00:40
Политика
Министр обороны Германии назвала китайские ракеты угрозой для России
Китайские ракеты угрожают России, поэтому необходимо включить Пекин в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявила глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкому журналу Focus.
Обновлено в 00:30
Экономика
Названы регионы с самыми недобросовестными плательщиками кредитов
Согласно результатам исследования агентства «РИА Рейтинг», жители Ингушетии возглавили рейтинг регионов с просроченной задолженностью по кредитам.
Обновлено в 01:19
Политика
Познер объяснил бедность россиян отставанием от Запада на 40 лет
Телеведущий Владимир Познер выразил уверенность, что бедность жителей России связана с отставанием в сегменте производительности труда от стран «Большой семерки» на 40 лет.
Обновлено в 01:48
Политика
Снимок Порошенко с пятилитровой бутылью высмеяли в сети
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Следовательница написала заявление об избиении полицейским
МВД по Башкирии проверяет сообщение об избиении полицейским следовательницы в Белорецком районе.
Обновлено вчера в 11:25
Экономика
Ритейлеры опасаются дефицита спиртного в России
Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя.
Обновлено вчера в 18:24
Спорт
Универсиада-2019: биатлонистка Гербулова выиграла индивидуальную гонку
Женская индивидуальная гонка закончилась триумфом российских спортсменок, которые заняли весь пьедестал почета.
Обновлено в 00:50
Политика
Глава «Нафтогаза» предрек Украине полную потерю газового транзита
Газотранспортная система Украины станет полностью невостребованной после строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил глава госкомпании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в эфире украинского «5 канала».
Обновлено вчера в 17:49
Экономика
АФК «Система» приобрела долю в производителе «Ессентуков»
В начале 2018 г. «Аква инвест» стал владельцем завода в Ставропольском крае, затем вместе с подконтрольной государству компанией «Кавминкурортресурсы» (КМКР; крупнейший недропользователь в Кавказских Минеральных Водах) создал компанию «Холдинг аква», которая стала при участии еще одного крупного недропользователя – «Холод розлива» выпускать бутилированную воду: «Ессентуки» № 4 и № 17, «Нарзан», «Славяновскую» и «Нагутскую».
Обновлено вчера в 16:05
Политика
WSJ раскрыла детали готовящейся торговой сделки между США и Китаем
США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли, условиями сделки называются снижение Пекином ряда пошлин на американскую продукцию в обмен на возможность отмены большинства санкций, наложенных Вашингтоном, сообщает издание Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие
Индия и Пакистан обстреляли друг друга в Кашмире
Обновлено в 02:27
Общество
Как мэрия Москвы следит за перемещениями горожан
По подсчетам "Вымпелкома", совокупно операторы зарабатывают на продаже больших данных корпоративным клиентам, госорганам и госкомпаниям несколько миллиардов рублей в год.
Обновлено вчера в 16:29
Транспорт
РЖД создаст платформу для онлайн-продажи билетов на поезда и автобусы
Как отмечает «Коммерсантъ», сейчас единая платформа для продажи железнодорожных и автобусных билетов тестируется отдельными дочерними компаниями РЖД, например, Московско-Тверской пригородной пассажирской компанией и Северо-Западной пригородной пассажирской компанией.
Обновлено вчера в 18:42
Шоу-бизнес
Отец Децла ответил на обвинения вдовы репера
Отец рэпера Кирилла Толмацкого [Децл] Александр Толмацкий ответил на слова его вдовы Юлии о том, что родители супруга "объявили ей войну".
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Испанские СМИ пожалели сражавшихся при взятии Берлина гитлеровцев
Обновлено вчера в 14:20
Транспорт
Минтранс разработал проект ужесточения экологических штрафов
Из дорожной карты Минтранса следует, что к октябрю ведомство совместно с МВД разработает поправки в КоАП по введению нового штрафа за проезд под знаком экологически чистой зоны.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
В Петербурге у роддома неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие
В Петербурге неизвестный открыл стрельбу у роддома в Московском районе. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:06
Кино
Умер украинский актер Сергей Романюк
Обновлено вчера в 09:41
Происшествия
В ЕАО проверят информацию об отказе полиции перевозить трупы в морг
Поводом для разбирательства стал телевизионный сюжет, в котором сообщалось, что жителям Ленинского района ЕАО приходится самостоятельно отвозить тела умерших родственников в морг и помещать их в холодильники.
Обновлено в 01:32
Политика
На парламентских выборах в Эстонии победила оппозиция
На выборах в парламент Эстонии победу одержала оппозиционная праволиберальная Реформистская партия. За нее проголосовали 28,8% избирателей.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Захарова: дело Скрипалей доведут до конца
История со Скрипалями будет доведена до конца. Россия ведет собственное расследование.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Власти Югры рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом
Госавтоинспекция России сообщала, что около 8 часов утра (6.00 мск) в понедельник на 4-м километре автодороги Нягань - Талинка произошло ДТП с участием микроавтобуса Fiat и двух грузовиков.
Обновлено в 01:49
Финансы
Доллар и евро снижаются на открытии торгов
Курс доллара снизился на 19 копеек — до 65,76 рубля. Курс евро опустился на 14 копеек и составил 74,74 рубля.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
Индия и РФ могут подписать договор о лизинге второй атомной подлодки
Индия и Россия могут 7 марта подписать договор о передаче Нью-Дели в лизинг второй атомной подводной лодки.
Обновлено в 01:55
Наука
«Эликсир бессмертия» обнаружили археологи в Китае
Группа археологов во время раскопок в провинции Хэнань обнаружила бронзовый кувшин, в котором было примерно 3,5 литров жидкости.
Обновлено вчера в 19:51
Политика
Медведев заявил о нарушениях в предвыборной кампании на Украине
Президентская избирательная кампания на Украине проходит с нарушениями общепринятых демократических норм, легитимность выборов под вопросом, заявил премьер министр России Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете "Труд".
Обновлено вчера в 17:06