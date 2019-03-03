Футбол
В правила футбола внесен ряд измененийИзвестия 09:53
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес изменения в футбольные правила. Вопрос решался на ежегодном заседании организации, состоявшемся в шотландском Абердине 2 марта. В частности, были уточнены нормы относительно игры рукой.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 12:50, Ашберн
Происшествия
Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму
Священника, имеющего титул архиепископа Симферопольского и Крымского, задержали на автовокзале Симферополя.
Обновлено в 08:02
Хоккей
«Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина
Команда Зинэтулы Билялетдинова в четвертый раз подряд проиграла омскому "Авангарду" и вылетела из плей-офф уже в первом раунде.
Обновлено в 12:20
Политика
Посольство России опубликовало доклад об инциденте в Солсбери
Посольство России в Великобритании распространило доклад, приуроченный к годовщине событий в Солсбери.
Обновлено в 09:42
Политика
США задумались о создании коалиции для смены власти в Венесуэле
Вашингтон хочет создать большую коалицию для смены власти в Венесуэле.
Обновлено в 10:56
Музыка
Организаторы приостановили продажу билетов на «Евровидение»
Организаторы приостановили продажу билетов на "Евровидение" в Тель-Авиве, заподозрив, что сотни лучших мест в зрительском зале были распределены по блату среди местных знаменитостей, сообщила израильская телерадиокорпорация "Кан", отвечающая за проведение конкурса.
Обновлено в 11:27
Кино
Умер украинский актер Сергей Романюк
Скончался народный артист Украины, актер Ивано-Франковского академического музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Сергей Романюк, сообщается на странице театра.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Пожар произошел в здании на Родионовской улице в Москве
Обновлено в 12:17
Футбол
Трахтенберг покинет пост главы департамента по связям с общественностью ФК «Спартак»
Директор департамента по связям с общественностью футбольного клуба "Спартак" Леонид Трахтенберг объявил о решении уйти со своего поста.
Обновлено в 11:09
Спорт
Александр Большунов занял второе место в лыжном марафоне
Обновлено в 09:09
Спорт
Сборная России лидирует в медальном зачете Универсиады
Сборная России занимает первое место в медальном зачете зимней Универсиады-2019 в Красноярске.
Обновлено в 11:12
Общество
Власти Гайаны допустили закрытие «дочки» Rusal из-за увольнений
Правительство Гайаны намерено принять любые меры, вплоть до закрытия, против компании Bauxite Company of Guyana Inc (BCGI), принадлежащей Rusal, рассказал министр природных ресурсов страны Рафаэль Тротмэн, передает местное издание Demerara Waves.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тверью
В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Тверской области пострадали восемь человек, сообщили ТАСС в ГИБДД РФ.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
Данфорд и Герасимов встретятся в Вене 4 марта
"Председатель Комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд встретится с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России генералом армии Валерием Герасимовым 4 марта в Вене, в Австрии", - сообщается в документе.
Обновлено в 11:39
Космос
Маск по-русски поблагодарил за поздравление со стыковкой Dragon с МКС
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск по-русски ответил на поздравление из Москвы с успешной стыковкой корабля Crew Dragon с МКС.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Нурмагомедов поблагодарил Кадырова за помощь погорельцам
Обновлено в 07:06
Общество
Проводящий голодовку в Греции Винник заявил о психологическом давлении
Винник арестован в Греции по запросу США, его выдачи добиваются также Россия и Франция.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Следовательница написала заявление об избиении полицейским
МВД по Башкирии проверяет сообщение об избиении полицейским следовательницы в Белорецком районе.
Обновлено в 11:25
Общество
В 35 департаментах Франции объявлен «оранжевый» уровень опасности
"Оранжевый" уровень опасности объявлен в 35 французских департаментах.
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес
Вдова Децла рассказала об объявленной ей войне
Вдова Кирилла Толмацкого (Децл) Юлия рассказала, что его родители объявили ей войну за наследие музыканта.
Обновлено вчера в 19:43
Хоккей
Московское «Динамо» обыграло «Йокерит» и повело в серии плей-офф
Хоккеисты московского "Динамо" обыграли финский "Йокерит" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ, "бело-голубые" ведут в серии со счетом 3-1.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Автобус с туристами попал в аварию в Швеции
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Корее арестован капитан российского судна
Суд Пусана выдал ордер на ареста капитана российского сухогруза "Сигранд".
Обновлено в 12:19
Авто
В Сирии продаются новые автомобили «Ока»
Обновлено в 07:01
Общество
Божена Рынска пережила клиническую смерть
По данным издания, во время госпитализации Рынска не только была прикована к постели, но и пережила клиническую смерть.
Обновлено в 11:03
Общество
Жители Пскова вышли на митинг против строительства химзавода
В Пскове сегодня, 3 марта, около 500 человек вышли на митинг против строительства завода компании «Титан-Полимер» на территории особой экономической зоны «Моглино».
Обновлено в 09:52
Происшествия
Соратника убитого главы ДНР задержали в России
Бывший министр финансов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики, соратник погибшего при взрыве главы ДНР Александра Захарченко Александр Тимофеев задержан в Ростове-на-Дону.
Обновлено вчера в 20:33
Спорт
Мартен Фуркад: «Логинов вернулся сильнее, чем был. Я не единственный, кто ему не доверяет»
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад заявил, что не доверяет Александру Логинову.
Обновлено в 12:09
Политика
Россия открестилась от геополитической роли Крымского моста
Участники саммита пришли к выводу, что Москва не соблюдает международное право и использует Крымский мост для своих геополитических целей.
Обновлено вчера в 20:46