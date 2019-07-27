с чего всё началось

В пострадавшем в июле от наводнения городе Тулуне (Иркутская область) вторая волна дождей привла к новым случаям подтопления жилых домов и участков, сообщила пресс-служба правительства региона.

В пострадавшем от наводнения Тулуне вновь подтопило дома и участки

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