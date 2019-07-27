Общество
В пострадавшем от наводнения Тулуне вновь подтопило дома и участкиБайкал24 03:17
В пострадавшем в июле от наводнения городе Тулуне (Иркутская область) вторая волна дождей привла к новым случаям подтопления жилых домов и участков, сообщила пресс-служба правительства региона.
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с чего всё началось
Паводковую обстановку обсудили на вечернем заседании в правительстве под руководством губернатора Сергея Левченко, сообщают в пресс-службе правительства.Иркутск Сегоднявчера в 20:00
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