Общество

В пострадавшем от паводка Тулуне снова подтопило домаРБК 19:06

В городе Тулун в Иркутской области 27 июля за сутки выпала почти месячная норма осадков — 104 мм. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. В результате продолжительных и сильных дождей оказались подтоплены дома и участки в Тулуне и Нижнеудинске.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось
— В одном населённом пункте — селе Инга Черемховского района — зафиксирован подъём воды на реке Большая Белая выше критической отметки (450 см при критической отметке в 420 см), — приводит информацию с заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям Иркутской области официальный портал властей региона
.
Life.ru13:54

Подробнее о событии

Улицы Тулуна в Иркутской области вновь подтопило

IrkutskMedia10:30

За сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков

Байкал2413:06

Иркутский Тулун снова затопило

Lenta.ru12:48

В пострадавшем ранее от паводка Тулуне вновь подтопило дома

Интерфакс12:16

В Тулуне сообщили о новых подтоплениях после выпавших за сутки осадков

RT на русском13:35

Наводнение в Нижнеудинске: мэр города предупредил жителей о возможной эвакуации

КП - Иркутск10:43

В Тулуне отмечено подтопление пониженных участков местности

Иркутск Сегоднявчера в 23:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:56, Вашингтон
Происшествия

На акции протеста у мэрии Москвы распылили газ

Обновлено в 09:05
Экономика

Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%

Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено 25 июля в 04:30
Армия и оружие

СМИ сообщили об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии

По данным портала avia.pro,в результате ракетного удара были подбиты два украинских транспортных самолета Ил-76.
Обновлено в 19:27
Армия и оружие

Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев

Обновлено в 17:14
Музыка

Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку

Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
Обновлено 25 июля в 23:33
Общество

Ученая объяснила жару в Европе и холод в России

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.
Обновлено в 19:25
Технологии

Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google

Среди заинтересованных оказались и крупнейшие IT-корпорации — такие как Google и Facebook.
Обновлено в 17:04
Музыка

Алена Шишкова, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков на дорожке третьего вечера фестиваля «Жара»

Обновлено в 15:40
Наука

Создан способ зарядки смартфона от человеческого тела

Специалисты Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» назвали способ, благодаря которому можно преобразовать в электроэнергию тепло человеческого тела.
Обновлено вчера в 04:15
Политика

Трамп не винит Турцию за покупку С-400

У турецких властей были причины на то, чтобы купить у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.
Обновлено вчера в 18:03
Армия и оружие

Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма

Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма, сообщил 27 июля Twitter мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 17:42
Здоровье

Названы самые опасные инфекционные заболевания в России

Одними из самых опасных инфекционных заболеваний для взрослого человека в России являются гепатит, корь и ВИЧ.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес

Солист «Ласкового мая» Дмитрий Тревога второй раз стал отцом

Обновлено в 12:12
Происшествия

В Москве нашли чемодан с телом убитой блогерши

В Москве найдено тело убитой блогерши. Чемодан с ее останками обнаружил мужчина, который сдавал девушке квартиру на улице Пырьева.
Обновлено в 17:02
Космос

В Китае запустили первую ракету-носитель частного производства

В Китае с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны осуществлен первый в истории страны успешный запуск четырехступенчатой ракеты-носителя SOX-1 Y1, разработанного пекинской частной компанией i-Space, сообщает 25 июля Синьхуа.
Обновлено 25 июля в 15:16
Кино

Сериал «Рассказ служанки» продлен на четвертый сезон

Шоу только что было продлено на четвёртый сезон, сообщает Variety.
Обновлено в 12:44
Авто

На продажу выставлен «заряженный» Alpina B7 с пробегом, как у новой машины

Стоит сказать, что выставленный на продажу Alpina B7 был выпущен в 2006 году.
Обновлено в 00:44
Политика

Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины

Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено вчера в 06:58
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели

Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии

Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Музыка

Обложку альбома группы Nirvana с автографом Кобейна продадут в России

Обложку последнего альбома группы Nirvana — In Utero — с автографом Курта Кобейна выставят на торгах 27 июля.
Обновлено в 04:38
Футбол

Александр Точилин: «„Сочи“ не хватило силенок»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин после поражения (0:3) от «Краснодара» в рамках 3-го тура чемпионата России отметил, что его подопечные все больше и больше показывают сыгранность, а также заявил, что прошедшую встречу можно в полной мере назвать дерби.
Обновлено в 16:03
Армия и оружие

Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы

Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.
Обновлено в 17:56
Политика

Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети

В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес

Максим Галкин поделился романтическим снимком с Пугачевой из Юрмалы

Знаменитый российский шоумен Максим Галкин порадовал поклонников личной фотографией со своей любимой супругой Аллой Пугачевой из отпуска в Юрмале.
Обновлено вчера в 09:09
Интернет

Официальное приложение WhatsApp появится на iPad

Согласно источнику, WhatsApp отложил выпуск приложения для iPad, потому что сначала разработчик хотел изначально построить мультиплатформенную систему.
Обновлено вчера в 15:49
Шоу-бизнес

Жена Стаса Михайлова устроила скандал на фестивале «Жара» из-за Лепса

Жена известного исполнителя Стаса Михайлова Инна устроила скандал на фестивале «Жара», который проходит в Баку, — женщину возмутило, что ведущий вечера решил сравнить ее мужа с другим популярным певцом Григорием Лепсом.
Обновлено в 10:44
Происшествия

В центре Петербурга подстрелили подростка и отобрали велосипед

По предварительным данным, молодого человека подстрелили из газового пистолета «Удар». Нападение попало на камеры видеонаблюдения.
Обновлено в 09:06
Экономика

НЛМК заявил о планах инвестировать в Индию до $150 млн

Согласно индийским СМИ, желание НЛМК инвестировать в создание своего производства электростали в Индии объясняется растущим спросом на электричество в стране, на фоне которого спрос на трансформаторные подстанции возрос в 30 раз.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия

Почти 90 жителей затопленного села в Приамурье отказались от эвакуации

Почти 90 жителей затопленного дождевым паводком села Норск Селемджинского района отказались эвакуироваться и живут вместе с поросятами, собаками и домашней птицей на чердаках домов и на крыше местной школы, вместе с ними находятся спасатели, сообщается на сайте правительства Приамурья.
Обновлено в 12:21
Паводок в Иркутской областиБольше новостей по теме
Главное