с чего всё началось

В городе Тулун в Иркутской области 27 июля за сутки выпала почти месячная норма осадков — 104 мм. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. В результате продолжительных и сильных дождей оказались подтоплены дома и участки в Тулуне и Нижнеудинске.

В пострадавшем от паводка Тулуне снова подтопило дома

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