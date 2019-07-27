Общество
В пострадавшем от паводка Тулуне снова подтопило домаРБК 19:06
В городе Тулун в Иркутской области 27 июля за сутки выпала почти месячная норма осадков — 104 мм. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. В результате продолжительных и сильных дождей оказались подтоплены дома и участки в Тулуне и Нижнеудинске.
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Паводковую обстановку обсудили на вечернем заседании в правительстве под руководством губернатора Сергея Левченко, сообщают в пресс-службе правительства.Иркутск Сегодня20:00
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