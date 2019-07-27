Общество
В пострадавшем от наводнения Тулуне вновь подтопило дома и участкиБайкал24 03:17
В пострадавшем в июле от наводнения городе Тулуне (Иркутская область) вторая волна дождей привла к новым случаям подтопления жилых домов и участков, сообщила пресс-служба правительства региона.
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с чего всё началось
Паводковую обстановку обсудили на вечернем заседании в правительстве под руководством губернатора Сергея Левченко, сообщают в пресс-службе правительства.Иркутск Сегоднявчера в 20:00
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Общество
Режим ЧС федерального значения предложили ввести в Приамурье
Обновлено в 01:59
Происшествия
Правозащитники подсчитали отпущенных из полиции после акции в Москве
В Москве из отделений полиции отпустили не менее 700 человек, задержанных во время несогласованной протестной акции «За честные выборы», следует из данных правозащитного ресурса «ОВД-Инфо» по состоянию на 10:30 воскресенья.
Обновлено в 04:33
Политика
Путин заявил о сверхспособностях ВМФ
Президент России Владимир Путин, принимая главный военно-морской парад, проходящий в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ, рассказал о достижениях ВМФ РФ.
Обновлено в 04:33
Политика
В ЕС прокомментировали задержания на незаконной акции в Москве
Представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич выступила с критикой в адрес РФ по поводу задержания участников несанкционированной субботней акции в Москве, опубликовав соответствующее заявление.
Обновлено в 04:57
Единоборства
Дана Уайт не смог организовать бой Емельяненко с Леснаром
Президент UFC Дана Уайт рассказал, что ему не удалось организовать бой с участием россиянина Федора Емельяненко.
Обновлено в 04:54
Единоборства
Холлоуэй победил Эдгара и защитил титул чемпиона UFC в полулегком весе
Американский боец Макс Холлоуэй одержал победу над соотечественником Фрэнки Эдгаром в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе.
Обновлено в 01:17
Единоборства
Вдова боксера Дадашева подаст в суд на судью поединка
Вдова Максима Дадашева Елизавета Апушкина намерена подать в суд на рефери, судившего трагический бой с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, а также на Атлетическую комиссию штата Мэриленд.
Обновлено в 03:02
Футбол
Рибери отказался от предложения «Монако»
Бывший полузащитник "Баварии" Франк Рибери не перейдет в "Монако", сообщают французские СМИ.
Обновлено вчера в 18:11
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Экономика
Названы страны, которые выбирают для отдыха россияне
Ранее News.ru писал, что граждане России стали значительно чаще выбирать для путешествий постсоветские страны.
Обновлено вчера в 03:39
Шоу-бизнес
Катя Самбука после увеличения груди планирует заняться политикой
Модель, телеведущая и ди-джей Катя Самбука сделала себе четвертую по счету операцию по увеличению груди.
Обновлено в 02:43
Общество
Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Общество
Умерла актриса, озвучившая подружку Микки Мауса
Скончалась американская актриса Расси Тейлор, чьим голосом разговаривала персонаж мультфильмов про Микки Мауса.
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия
Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
В подъезде дома в Бийске нашли тело младенца в полиэтиленовом мешке
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела 11-месячной девочки в полиэтиленовом мешке в подъезде жилого дома в Бийске, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Алтайскому краю.
Обновлено в 02:05
Общество
28 июля в Москве станет последним жарким днем перед похолоданием
Уже с понедельника арктический циклон принесет в столицу понижение температуры Воскресенье, 28 июля, станет последним жарким днем в Москве перед резким похолоданием.
Обновлено в 04:30
Общество
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае приближается к миллиону га
В Красноярском крае на утро 26 июля зарегистрировано 124 лесных пожара на общей площади 927,3 тыс. га.
Обновлено 26 июля в 01:53
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Обновлено вчера в 22:20
Гаджеты
Huawei готовит к выходу два флагманских процессора для смартфонов
По новым данным, в 2019 году будут представлены две новые однокристальные платформы, причем одна из них уже получит встроенный 5G-модем.
Обновлено вчера в 13:47
Общество
Лас-Вегас атаковали полчища кузнечиков
Обновлено вчера в 22:43
Политика
МИД России считает возможным сохранение ядерной сделки с Ираном
Россия на заседании совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки на уровне политдиректоров, которая состоится в воскресенье, будет настаивать, что сокращение обязательств Ирана оставляет возможность для спасения этой сделки.
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Обновлено вчера в 19:25
Армия и оружие
Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Калмыкии
Два легковых автомобиля столкнулись в Сарпинском районе Калмыкии, в результате четыре человека погибли и один госпитализирован.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Стрельба произошла на детской площадке в Нью-Йорке, есть пострадавшие
В США произошла стрельба в районе Бруклин, город Нью-Йорк. Об этом сообщает телеканал ABC.
Обновлено в 00:04
Политика
Медведев прибыл на парад в честь Дня ВМФ в Севастополе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Севастополь, где начинаются мероприятия в честь Дня ВМФ России.
Обновлено в 03:28
Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
Названы пять самых мощных военных грузовиков
Издание «Военное дело» составило список самых мощных военных грузовых автомобилей в мире.
Обновлено в 04:15