В посольстве Венесуэлы в США отключили водоснабжение и электричествоАргументы и Факты вчера в 16:17

Посольству Венесуэлы в Вашингтоне приостановили доступ к водоснабжению, сообщила одна из руководителей находящейся в посольстве инициативной группы Медея Бенджамин. Она написала в Twitter, что власти США специально отключили свет и воду, чтобы вынудить группу активистов покинуть здание.

В посольстве Венесуэлы в США отключили водоснабжение и электричество

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