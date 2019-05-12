Политика
В посольстве Венесуэлы в США отключили водоснабжение и электричествоАргументы и Факты вчера в 16:17
Посольству Венесуэлы в Вашингтоне приостановили доступ к водоснабжению, сообщила одна из руководителей находящейся в посольстве инициативной группы Медея Бенджамин. Она написала в Twitter, что власти США специально отключили свет и воду, чтобы вынудить группу активистов покинуть здание.
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Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Футбол
Эрнесто Вальверде: «Президент „Барселоны“ поддерживает меня»
Хочу сделать следующий шаг в «Барселоне». Разговаривал с президентом клуба, он поддерживает меня.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Общество
Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая для всех знаков зодиака
Зарплата остается неизменной в ближайшие недели, но на дополнительных доход можно повлиять.
Обновлено вчера в 17:10
Экономика
В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян
В список самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times попали трое россиян — основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер Альфа-Банка Михаил Фридман, рейтинг опубликован на сайте издания.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Политика
ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией
Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено 10 мая в 08:09
Хоккей
Каапо Какко забил пять голов в двух матчах чемпионата мира — 2019
Сборная Словакии встречалась с командой Финляндии в матче группового раунда чемпионата мира 2019 года по хоккею.
Обновлено вчера в 16:49
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции
Прощание с журналистом Сергеем Доренко, намеченное на 12 мая, перенесено.
Обновлено в 01:44
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Политика
В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено вчера в 02:36
Финансы
Рост доллара неизбежен из-за обострения отношений между США и Китаем
На новой неделе поведение рубля определят три основных фактора: нефть, скупка иностранной валюты Минфином и очевидное фиаско торговой сделки между Китаем и США.
Обновлено в 00:00
Культура
Умерла актриса из сериала «Твин Пикс»
Пегги Липтон, американская актриса, модель и певица, сыгравшая роль Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс», умерла в возрасте 72 лет.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие
Армия Сирии подошла к границе провинции Идлиб
Военнослужащие сирийской правительственной армии в субботу освободили от террористов пять населенных пунктов на северо-западе страны и вышли к границе между провинциями Хама и Идлиб, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 12:40
Шоу-бизнес
В РПЦ осудили Петросяна за «связь с молодой девицей»
Отец Павел отметил, что светское общество лояльно относится к связи мужчин в возрасте с молодыми девушками, но он остается консервативным в этом вопросе.
Обновлено в 01:22
Общество
Красотку из Екатеринбурга признали самой талантливой в мире
Екатеринбурженка Лада Акимова стала победительницей 12-го сезона международного конкурса красоты и таланта Miss SuperTalent of the world.
Обновлено в 00:31
Наука
На Сейшелах вновь возродился вид птиц, вымерший 136 тыс. лет назад
Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено вчера в 01:01
Общество
Изменены правила получения детских пособий
До этого момента пособия платились только по месту "прописки". Сейчас для их получения не нужна даже временная регистрация.
Обновлено вчера в 21:00
Авто
Русские автолюбители сделали из купе Bentley роскошный танк
Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен.
Обновлено вчера в 04:08
Политика
WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия
В Петербурге в ДТП с трамваем пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в Северной столице в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая.
Обновлено вчера в 16:00
Авто
Первый Tesla Model Y тестируется на дорогах общего пользования
Новый бюджетный электрический кроссовер Tesla Model Y проходит испытания на дорогах общего пользования.
Обновлено вчера в 06:03
Политика
В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России
Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Технологии
Инженеры превратили дрон в летающий поднос
Немецкие инженеры сконструировали прототип дрона, который выполняет функцию летающего подноса для умного дома.
Обновлено вчера в 09:02
Общество
В Москве простятся с Сергеем Доренко
Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:05
Транспорт
Движение на ТТК в Москве ограничат на три месяца
Движение транспорта будет ограничено на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве с 15 мая по 15 августа.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
В Литве стартовали президентские выборы
В Литве началось голосование на президентских выборах.
Обновлено в 00:44
Культура
Композитор Крылатов был похоронен на Митинском кладбище
Советский и российский композитор Евгений Крылатов был похоронен на Митинском кладбище рядом с женой.
Обновлено вчера в 18:10
Хоккей
«Сан-Хосе» победил «Сент-Луис» в первом матче полуфинала плей-офф НХЛ
Обновлено вчера в 22:59