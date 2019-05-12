В посольстве Венесуэлы в США отключили воду и электричествоКомсомольская правда вчера в 17:54

Дипломаты из Венесуэлы, живущие на территории посольства Каракаса в Вашингтоне рассказали, что американские власти отключили в их помещениях воду и электричество.

В посольстве Венесуэлы в США отключили воду и электричество

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