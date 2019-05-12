В посольстве Венесуэлы в США отключили воду и электричествоКомсомольская правда 17:54

Дипломаты из Венесуэлы, живущие на территории посольства Каракаса в Вашингтоне рассказали, что американские власти отключили в их помещениях воду и электричество.

В посольстве Венесуэлы в США отключили воду и электричество

Наука Ученые выяснили, кто чаще всего сплетничает Американские психологи из Калифорнийского университета решили рассмотреть сплетни с точки зрения науки и выяснить, кто чаще всего сплетничает и на какие темы.

Общество Диета DASH может понижать риск сердечной недостаточности на 50% «Исследование показало, что приверженность диете DASH может способствовать уменьшению риска развития сердечной недостаточности эффективнее любого лекарства», - заявила ведущий автор исследования Клаудия Л. Кампос.

Общество Россиянам предложили купить дом в Италии за 1 евро Мэр итальянского Муссомели — Джузеппе Катания — предложил россиянам купить за один евро любой заброшенный дом в историческом центре этого города, расположенного в сицилийской провинции Кальтаниссетта.

Политика В партии Порошенко заявили о «нарушении» Россией прав коренных народов «Об обращении Верховной Рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира об осуждении нарушения прав коренных народов в России», — говорится в сообщении на сайте партии действующего президента страны.

Здоровье Столько эмоций: медсестры алтайского онкодиспансера рассказали о своей работе За несколько дней до Международного дня медицинской сестры, 12 мая, на радио "Эхо Москвы в Барнауле" (69,11 УКВ) состоялся эфир с двумя медицинскими сестрами краевого онкодиспансера: главной медсестрой лечебной базы №2 Надеждой Кузнецовой и медсестрой отделения опухоли головы и шеи Ольгой Моталиной.

Происшествия Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100 Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.

Происшествия МЧС заявило об угрозе обрушения дома под Ростовом после взрыва газа Разбор завалов у жилого дома в Ростовской области, где произошел взрыв газа, осложнен из-за возможной угрозы обрушения здания.

Политика ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.

Происшествия В Петербурге шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и маршруткой Трое из шести пострадавших находились в трамвае. Две 15-летние школьницы обратились в детскую городскую больницу самостоятельно.

Наука Ученые обнаружили мутацию гена, которая уменьшает страх и тревогу Ученые из университетов городов Куопио и Оулу (Финляндия) обнаружили новый тип генной мутации, который снижает в сознании чувства беспокойства и тревоги, одновременно увеличивая стремление к социальному взаимодействию.

Политика Партия Brexit стала лидером в опросе о европейских выборах в Британии Более трети жителей Великобритании (34%) готовы отдать свои голоса за образованную в начале года партию Brexit, следует из данных опроса Opinium, опубликованных в газете The Guardian.

Наука Ученые раскрыли, как легко можно обмануть детектор лжи Ученые университета Плимута Великобритании выяснили, что детектор лжи можно с легкостью обмануть, если прибегнуть к одному из двух способов.

Происшествия Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео поиска картин Ивана Айвазовского на дне Черного моря.

Политика Глава МИД Франции заявил об угрозе возникновения международной анархии Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что призывы к конфронтации государств могут привести к международной анархии.

Происшествия В Москве нашли мертвым помощника прокурора Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».

Игры В резюме бывшего работника Rockstar нашли упоминание Red Dead Redemption 2 для РС В резюме бывшего программиста Rockstar Toronto Нан Ма, который работал в компании с 2010 по 2016 года, нашли упоминание Red Dead Redemption 2 для РС наряду с консольными версиями вестерна.

Общество Изменены правила получения детских пособий По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, документ очень важен, поскольку россияне довольно часто меняют или хотели бы поменять место жительства в поисках лучшей работы и зарплаты.

Шоу-бизнес Слуцкая рассказала о тайном замужестве Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.

Шоу-бизнес Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике.

Энергетика Отгрузку качественной российской нефти возобновили в порту Усть-Луга Порт Усть-Луга в Ленинградской области возобновил отгрузку российской экспортной нефти, соответствующей требованиям ГОСТа.

Экономика Суд продлил срок банкротства орловского ПАТП-1 до ноября Арбитражный суд Орловской области по ходатайству конкурсного управляющего продлил конкурсное производство в отношении муниципального автотранспортного предприятия ПАТП-1.