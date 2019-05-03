Политика
В посольстве Украины рассказали, чего конгресс США ждет от ЗеленскогоРИА Новости 06:22
Власти США ожидают от избранного президента Украины Владимира Зеленского продолжения антикоррупционных реформ, обеспечения политической стабильности и экономического благосостояния страны. Об этом сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook.
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Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ
Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Финалист «Голоса. Дети» Максим Ержан извинился перед зрителями
В отличие от многих звезд и сотен тысяч телезрителей, которые считают, что неправильно было присуждать победу Микелле Абрамовой, дочери Алсу, Ержан говорит, что с итогами шоу согласен.
Обновлено 01 мая в 22:00
Происшествия
Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму
В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Звезде «Дома-2» Майе Донцовой потребовалась помощь врачей
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова пошла на примирение с матерью спустя много лет
Известной балерине Анастасии Волочковой все же удалось нормализовать отношения со своей матерью.
Обновлено в 02:17
Политика
Советник назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации
Главным приоритетом после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет активизация работы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил журналистам экс-министр финансов Александр Данилюк, который является советником Зеленского по международной деятельности, экономике и финансам.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
В Сети появилось архивное фото беременной Жанны Фриске
Сегодня в Сети появилась редкая фотография Жанны Фриске, сделанная незадолго до появления на свет Платона.
Обновлено вчера в 14:00
Игры
В Apex Legends забанили более 770 тыс. читеров с момента выхода игры
Разработчики «королевской битвы» во вселенной Titanfall сообщили, что с момента выхода игры в феврале 2019 года были заблокированы более 770 тыс. аккаунтов читеров.
Обновлено в 05:15
Культура
В новой серии «Простоквашино» почтальон Печкин стал добрым
Обновлено в 07:37
Экономика
Австрийская OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» €44 млн
Австрийская нефтегазовая компания OMV в первом квартале 2019 года вложила в финансирование строительства газопровода «Северный поток-2» €44 млн.
Обновлено в 03:33
Технологии
Российские пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса
Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к музыкальной социальной сети Last.fm, на блокировку сайта обратили внимание в комментариях на сайте группы поддержки сервиса.
Обновлено вчера в 12:20
Общество
В России названы города с самым высоким и самым низким уровнем счастья
Обновлено вчера в 08:40
Политика
Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая, сообщила на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Обновлено в 05:18
Политика
Путин поручил включить в нацпроекты мероприятия по развитию спорта
Паспорта нацпроектов дополнят мероприятиями по развитию спорта, соотвествующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам заседания совета по развитию физкультуры и спорта, состоявшегося 27 марта.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Российская гимнастка сбила пешехода в Москве
Обновлено в 06:33
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Футбол
УЕФА не стал наказывать сборную Украины за выступление Мораеса
Глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко заявил, что контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА не стала наказывать сборную Украины за участие бразильца Жуниора Мораеса в матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 04:16
Экономика
Менеджеры Petropavlovsk получат отложенный бонус на 228 тысяч фунтов стерлингов
Менеджеры Petropavlovsk получат отложенный на год бонус в размере 2 704 142 акций компании, сообщает золотодобытчик.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Изменивший внешность Стас Михайлов опубликовал фото с дочерью
«Всем радостных выходных», - прокомментировал фото певец.
Обновлено в 05:26
Политика
В МИД прокомментировали смену посла в Белоруссии
Смена российского посла в Белоруссии является нормальным ходом, на отношения двух стран следует смотреть с «оптимизмом».
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Турция получила «более позитивное» предложение от США по ЗРК Patriot
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что США сделали Турции "более позитивное" предложение о возможной закупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, чем те, которые Вашингтон представлял ранее.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес
Кира Найтли ждет второго ребенка
Британская актриса Кира Найтли ждет второго ребенка.
Обновлено вчера в 21:58
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
Руководитель Первого канала Константин Эрнст заявил, что итоги шоу будут подвергнуты проверке.
Обновлено в 06:59
Гаджеты
Asus показала на тизерах смартфон ZenFone 6
Компания Asus представила тизер-изображение производительного смартфона ZenFone 6, официальная премьера которого должна состояться 16 мая текущего года.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В Москве в беспорядках на фестивале Hip-Hop Mayday пострадали 18 детей
Фестиваль Hip-Hop Mayday, который прошел на стадионе Лужники в Москве, 1 мая, закончился массовыми беспорядками.
Обновлено в 07:36
Кино
Скончался актер, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Семья 74-летнего Питера Мейхью сообщила печальную новость — исполнитель роли Чубакки в «Звездных войнах» ушел из жизни несколько дней назад.
Обновлено в 05:00