В посольстве Украины рассказали, чего конгресс США ждет от ЗеленскогоРИА Новости 06:22

Власти США ожидают от избранного президента Украины Владимира Зеленского продолжения антикоррупционных реформ, обеспечения политической стабильности и экономического благосостояния страны. Об этом сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

В посольстве Украины рассказали, чего конгресс США ждет от Зеленского

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