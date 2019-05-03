Политика

В посольстве Украины рассказали, чего конгресс США ждет от ЗеленскогоРИА Новости 06:22

Власти США ожидают от избранного президента Украины Владимира Зеленского продолжения антикоррупционных реформ, обеспечения политической стабильности и экономического благосостояния страны. Об этом сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook.
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Чего конгресс США ждет от Зеленского, рассказали в посольстве Украины

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Украинский политик
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