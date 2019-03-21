Политика
В посольстве США опровергли передачу Украине списка «неприкасаемых»РИА Новости 02:56
Посольство США на Украине опровергло слова генерального прокурора страны Юрия Луценко о передаче ему списка "неприкасаемых", сообщает телеканал ТСН. Дипломаты полагают, что заявление Луценко направлено на то, чтобы навредить репутации американского посла в Киеве Мари Йованович.
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Я считаю, что это неприемлемо. Никто и ничто в этой стране — ни президент, ни парламент, ни посол — не заставят меня отказаться от уголовного преследования в случае совершенного преступления.
— Юрий Луценко, украинский политикКоммерсантъ вчера в 19:40
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Госдеп назвал «выдумкой» слова генпрокурора Украины о списке «неприкасаемых»
Комсомольская правда03:12
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